Efraín Juárez reconoce que siente cariño y agradecimiento por el Club América

El nuevo director técnico de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, Efraín Juárez, está plenamente enfocado en poder llevar al equipo a la senda de la victoria para poder lograr la clasificación a la Liguilla del torneo Clausura 2025 y así poder demostrar todas las cualidades que posee tras conquistar el fútbol colombiano con el Atlético Nacional.

A pesar de este hecho el estratega no olvida sus orígenes y demostró un profundo cariño por las Águilas del Club América, actual tricampeón del fútbol mexicano y equipo en el que tuvo una valiosa época durante su carrera como jugador que le permitió alcanzar gran popularidad entre la hinchada.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para ESPN, donde le preguntaron los sentimientos que tiene sobre el Club América luego de presentarle una fotografía en la que portaba una camiseta del conjunto de Coapa; manifestó sentirse agradecido por el impulso deportivo que le brindaron en su carrera y reconoció que tiene grandes sentimientos hacia la institución.

“Un agradecimiento profundo, un club con el que pude ser Campeón también, tuve muchas lesiones, lo del codo, luego también lo del tobillo, pero tuve la oportunidad de estar ahí, y cariño, cariño“, expresó.

“Más allá del cariño, respeto y agradecimiento por el tiempo que estuve ahí. Como todos los clubes donde he trabajado, he tenido la oportunidad de ponerle el pan sobre la mesa (a su familia)”, agregó Juárez en sus declaraciones.

Para finalizar el estratega de los Pumas también recordó al Celtic de Escocia, equipo en el que también tuvo una breve pasantía en 2010-2011 y que le permitió dar esos pasos en el fútbol de Europa para conocer nuevos esquemas y tácticas para poder ser el entrenador que es actualmente.

“Otro club que le tengo mucho cariño, estuve ahí en Celtic hace unas semanas y me recibieron de la mejor manera, la gente me reconoce, me senté con el chairman, con el CEO, que son los mismos que me llevaron, voy a regresar, ahí voy a regresar, háganme caso”, concluyó el entrenador.

