Palmeiras denunció insultos racistas a sus jugadores en Copa Libertadores sub-20

Palmeiras anunció este viernes que pedirá medidas firmes contra los responsables de los insultos racistas dirigidos a sus jugadores durante un partido de la Copa Libertadores Sub-20 en Paraguay.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves en Asunción, donde varios aficionados del Cerro Porteño lanzaron comentarios ofensivos y gestos racistas hacia los futbolistas brasileños.

Durante el partido, algunos seguidores del equipo paraguayo llamaron “mono” a los jugadores de Palmeiras. Además, un hombre, que llevaba a un niño pequeño en brazos, hizo gestos simiescos cerca del campo mientras un jugador brasileño pasaba por esa zona. Los futbolistas afectados denunciaron los insultos al árbitro, pero el partido no se detuvo y terminó con una victoria de Palmeiras por 0-3.

Al finalizar el encuentro, Luighi, un joven jugador de 18 años, se emocionó hasta las lágrimas al hablar con la prensa y criticó la falta de acción por parte de la Conmebol.

“¿En serio no me vas a preguntar por eso? ¿Me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto? Lo que hicieron conmigo fue un crimen. ¿Qué va a hacer la Conmebol al respecto? Y tú ni siquiera me ibas a preguntar, ¿verdad?”, expresó el joven.

En un comunicado oficial, Palmeiras aseguró que llevaría el caso “hasta las últimas instancias” para garantizar que todos los implicados en este “episodio repugnante de discriminación” fueran sancionados.

El incidente puso en evidencia, una vez más, la necesidad de combatir el racismo en el fútbol y de tomar medidas más contundentes para proteger a los jugadores. Palmeiras dejó claro que no permitiría que este tipo de actos quedaran impunes y que lucharía para que se hiciera justicia.

