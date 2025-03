Barry Bonds afirma que Shohei Ohtani no hubiera sido “tan dominante” en otra época

No hay duda que Shohei Ohtani es el mejor jugador de las Grandes Ligas en la actualidad. Su talento tanto en la ofensiva como en el pitcheo lo han llevado a romper varios récords, ganar una Serie Mundial y tres premios MVP.

Sin embargo recientemente una leyenda de la MLB como Barry Bonds lanzó una fuerte crítica al pelotero japonés. Pues el máximo jonronero en la historia de las Grandes Ligas asegura que si el japonés hubiera jugado en otra época no sería tan dominante como lo es ahora mismo.

“No hay duda sobre el tipo de jugador que es y lo que ha logrado en su carrera. El juego acaba de cambiar y es muy diferente de lo que era cuando yo jugaba. De la misma manera que Michael [Jordan] habla de él o cualquier otra persona”, explicó el exjugandor en una entrevista para el podcast All The smoke.

Shohei Ohtani jugará su octava temporada en las Grandes Ligas. Crédito: AP

Y es que para Bonds los tiempos han cambiado con respecto a su generación y la actual. Por lo que cree que lo que hace Ohtani actualmente no podría hacerlo hace algunos años e incluso hubiera tenido más competencia que la actual.

“Ohtani no va a conectar dos jonrones sin ver pasar uno en mi generación. No me importa lo que haga. No va a robar dos bases sin que alguien le decapite la rótula para frenarlo porque es un juego diferente en ese entonces”, enfatizó.

El consejo de Bonds a Ohtani

Pero a pesar de lanzar este comentario cuestionando el talento de Ohtani con respecto a otra etapa del béisbol. Barry Bonds aprovechó para elogiar e incluso darle un sabio consejo al nipón.

Y es que para Bons, quien terminó su carrera en Grandes Ligas despachando 762 cuadragulares, la estrella de los Dodgers debería dedicarse a ser solo bateador designado y dejar un poco de lado el pitcheo.

“Yo espero que se quede en la categoría de bateador de poder, porque tiene la habilidad y es un fuera de serie, pero lanzar podría cansarlo. Creo que debería salir del bullpen como lo ha hecho porque es el bateador designado, puede salir del bullpen y lanzar una entrada o dos porque también es muy bueno como relevista, pero yo creo que si sigue como abridor podría desgastarse un poco y cansarse. ¿Por qué arreglar algo que no está roto?”, sentenció Bonds.

Sigue leyendo:

Barry Bonds aconseja a Shohei Ohtani quedarse solo como bateador

Shohei Ohtani aplasta a Aaron Judge con sus ingresos fuera del béisbol

Shohei Ohtani: “Quiero ganar la Serie Mundial cada año por las próximas nueve temporadas”