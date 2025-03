Detienen por error al jugador del Getafe Abdoulaye Keita, al confundirlo con su hermano

El canterano del Getafe Abdoulaye Keita fue detenido por error por la Guardia Civil en la noche de este viernes, en un hotel de Illescas (Toledo) en el que se encontraba con su pareja, como consecuencia de una requisitoria de un juzgado de España por una denuncia de un delito de lesiones que en realidad iba dirigida a su hermano.

En septiembre de 2022, el hermano y el primo del delantero de 22 años se vieron envueltos en un altercado con el denunciante, que se confundió con el nombre del futbolista a la hora de presentar la demanda, según ha informado el diario AS.

Keita, que en el momento de los hechos estaba entrenando, según la versión del futbolista, ha sido puesto en libertad una vez que los agentes han verificado lo ocurrido y se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva del Getafe.

El futbolista no se ha pronunciado al respecto y ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados, puesto había sido arrestado inicialmente por no presentarse a la citación judicial del juzgado de Toledo, que no pudo localizarle para informarle.

Abdoulaye Keita es una de las perlas de la cantera del Getafe y esta temporada ha disputado tres partidos con el primer equipo, ante Alavés, Atlético de Madrid y FC Barcelona, así como 17 encuentros con el Getafe B, con el que ha anotado cuatro goles.

El Getafe, que ocupa la decimocuarta posición en la clasificación, lejos de los puestos de descenso, recibirá al Atlético de Madrid este sábado en el Coliseum, en el partido de la vigesimoséptima jornada de LaLiga.

