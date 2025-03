Aleska Génesis recibe críticas en Hoy Día por romance con Luca Onestini

Pancho Uresti, cantante de música regional mexicana, criticó a Aleska Génesis por su coqueteo con Luca Onestini en La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En el show Hoy Día, el artista dijo que el juego que está teniendo la modelo venezolana en el programa no es el mejor, pues no se está haciendo honesta a sí misma, ya que en el pasado había prometido no involucrarse con nadie sentimentalmente dentro de este proyecto, pues hace unas semanas anunció que terminó con Clovis Nienow.

Además de esto, en varias oportunidades dijo que no tendría contacto con Luca por ser el ex de Cristina Porta, con quien limó asperezas luego de haber participado en la cuarta temporada del programa.

“Nos marea, pero a la gente no se le engaña. Es una persona que ha cambiado porque las cosas que dice, hace lo contrario, dice que no se quiere enamorar y ahí está”, afirmó Pancho Uresti.

Además de esto, comentó que no es alguien en quien se pueda confiar por su falta de palabra.

Pero otros conductores de Hoy Día también reaccionaron a esta situación. Por ejemplo, Chiky Bombom dijo: “Ella se está convirtiendo en la reina de la casa, hace y deshace, manipula a todo el mundo. Se está vistiendo igual que Luca, ella hace lo que ella quiere en esa casa”.

Penélope Menchaca también opinó que el cambio de cuarto que hizo Aleska Génesis no fue tan bien pensado, pues ahora Niurka Marcos podría convencer a los habitantes de Fuego de ir contra los jugadores de Agua. “Yo creo, sinceramente, que cometió un gran error con ese cambio que hizo”, dijo.

Rafa Nieves, quien estuvo invitado al programa, también habló de esta situación: “Como que está haciendo lo mismo, siento que está haciendo el mismo juego de estar brillando con alguien más, de hablar mal de la gente, siento que era su momento de cambiar de juego y no lo está haciendo”.

