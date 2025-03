Latino con ciudadanía estadounidense votó por Trump y se arrepiente tras ser detenido por ICE

Jensy Machado, un ciudadano estadounidense de origen latino, nunca imaginó que su voto por Donald Trump terminaría en una experiencia que lo haría cuestionar su decisión. Fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Virginia sin que existiera una aparente razón.

Machado relató a Telemundo que, mientras conducía su camioneta junto a dos acompañantes, una patrulla de ICE le bloqueó el paso.

“Me hice a un lado pensando que la patrulla iba a cruzar, y no. Pasó la patrulla, pero la cruzó frente a mi carro y la otra patrulla detrás de mí”, explicó.

Según su testimonio, los agentes descendieron rápidamente con las armas desenfundadas y rodearon su vehículo.

“Me pegaron en la ventana y me dijeron ‘apague su carro, deme la llave, baje la ventana’. Un agente me llevó hacia la parte de atrás y me dijo que me girara, que me iba a poner las esposas por su seguridad y por la mía”, relató el hombre a la cadena de noticias.

A pesar de llevar consigo su licencia de conducir con la marca de Real ID, que acredita su estatus como ciudadano estadounidense, los agentes parecieron dudar de su autenticidad.

“Como en forma de burla, le dijo al otro agente ‘¿tú le crees?’ Y yo dije ‘sí, pueden revisar mi licencia, tengo el Real ID’. El otro agente agarró mi licencia y vio que tenía el Real ID y dijo ‘suéltalo, suéltalo'”, recordó.

Los dos hombres que lo acompañaban fueron arrestados por ICE, aunque Machado afirmó no saber las razones de su detención, según Telemundo.

Se arrepintió de haber votado por Donald Trump

Tras el incidente, el ciudadano estadounidense confesó que se siente decepcionado con el gobierno de Donald Trump.

“Voté por Donald Trump porque el primer gobierno fue una de las mejores economías y mi esperanza era que la economía mejorara, no voté para que deportaran a los hispanos, sino para que deportaran a criminales”, expresó.

Sin embargo, su experiencia le ha hecho reflexionar sobre las políticas migratorias de la actual administración.

“Creo que no están siendo objetivos, simplemente están agarrando a todo el que tiene cara de hispano como si fuera ilegal”, lamentó.

Machado incluso tomó una decisión simbólica tras lo ocurrido: “Quité una calcomanía que tenía en mi vehículo en apoyo a Donald Trump porque estoy un poco decepcionado del gobierno”.

