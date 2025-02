Migrante detenido en Guantánamo: “Mami, si esto sigue así, me voy a matar”

Doris Árape, madre de Mayfreed Durán, reveló la angustiante conversación que tuvo con su hijo antes de que terminara recluido en Guantánamo. El joven venezolano, según un reportaje de Telemundo, le habría expresado su desesperación debido a las condiciones de su encarcelamiento.

“Mami, si esto sigue así, me voy a matar”, le dijo Mayfreed, de 21 años, en una llamada.

La madre señaló que su hijo estaba detenido en El Paso desde julio de 2023 y aseguró que su salud mental se había deteriorado debido al confinamiento.

Mayfreed, un barbero de oficio y padre de una pequeña niña, estaba bajo custodia en un centro de detención en la frontera de Estados Unidos, pero su situación empeoró cuando lo trasladaron sin previo aviso a Guantánamo.

“Es injusto que yo haya visto por una foto que mi hijo está encadenado como un delincuente, como si él fuera un terrorista”, expresó a la cadena de noticias Doris, al referirse a la fotografía del Departamento de Seguridad Nacional en la que reconoció a su hijo y se enteró de su traslado a la base naval en Cuba.

Migrantes venezolanos en la bahía de Guantánamo. Foto: Departamento de Seguridad Nacional

La mujer también relató que un detenido que compartía prisión con Mayfreed le confirmó que el joven fue sacado en una madrugada, sin explicación alguna.

“Mi corazón me dice que mi hijo no está bien”

Desde su traslado a Guantánamo, Doris asegura que no ha recibido noticias de su hijo, lo que ha incrementado su angustia. “No sé si ha comido, si ha tomado agua, si está enfermo. Mi corazón me dice que mi hijo no está bien”, comentó con voz quebrada.

Según informes obtenidos por The New York Times, Mayfreed figura en una lista de 53 migrantes detenidos en Guantánamo y el Departamento de Seguridad Nacional lo vincula a la organización criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, la madre negó refutó esta acusación y afirmó que su hijo no tiene ningún vínculo con ese grupo delictivo. Como prueba, mostró a Telemundo un documento de las autoridades venezolanas que, según ella, evidencia que no registra antecedentes penales de su hijo.

La madre insiste en que su hijo es inocente y que está siendo víctima de una injusticia.

“Si por mi fuera yo buscara un helicóptero y lo sacara de allá; yo nadara contra tiburones y lo sacara”, dijo entre lágrimas, mientras clamaba por la liberación de su hijo.

La cadena de noticias informó que el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que los detenidos en Guantánamo tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus abogados, pero Doris, al igual que otras familias de los detenidos, no ha podido obtener información sobre su ser querido.

