Cristina Porta carga contra Aleska Génesis de La Casa de los Famosos All-Stars 

La periodista española Cristina Porta estuvo como invitada en el programa Pica y Se Extiende, en donde reaccionó al acercamiento entre Aleska Génesis y Luca Onestini, su ex, en La Casa de los Famosos All-Stars.

“No era mi amiga, porque para mí amiga es una palabra muy grande, pero yo me he pasado meses hablando con ella porque yo iba a entrar a la casa”, comentó.

Luego, explicó que le hablaba muy mal de Clovis Nienow y no entiende muy bien lo que pasó ahora en el reality show.

Cristina Porta habla de Aleska Génesis

La española dijo que lamenta que Aleska esté hablando mal del presentador de Hoy Día porque considera que la respetó y la quiso. “Si es verdad que ha cambiado su estrategia, ella quería ser amiga de las mujeres, me lo dijo en el hotel, que no se iba a juntar con ningún hombre por los fans de Clovis”, comentó.

A juicio de Cristina Porta, la venezolana odia a las mujeres. “Ella quiere ser la protagonista y al final no puede ver a alguien que brille”, añadió.

Carlos Adyan le preguntó sobre Luca: “¿Qué te choca tanto de verlo en el reality?”.

Ante esto, contestó: “Me choca que me persiga porque no es el primer reality. El año pasado estuvo a punto de entrar, estuvo en México, finalmente Telemundo decidió que no. Yo estaba ahí adentro y sé las intenciones con las que iba. Me ha pasado con dos realities anteriores en los que yo ya estaba confirmada y él ha querido entrar”.

Comentó que estaba segura de que el italiano iba a intentarlo con Aleska porque sabía que ambas habían hecho las paces.

Además, le envió un mensaje: “Le diría, ¡enhorabuena! Porque has ganado el triplete, no como jugador de fútbol. No te quieren Italia, no te quieren en España y ahora no te quieren tampoco en Estados Unidos. Eres un narcisista, tu profesión es engañar a las mujeres, pero te ha llegado tu karma: se llama Aleska”.

