Padres hispanos vieron por videollamada el funeral de su hijo que murió ahogado en Río Grande

Gustavo García Olivares, un migrante venezolano de 24 años, perdió la vida en noviembre de 2023 al ahogarse en el Río Grande mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

Su trágica muerte ocurrió en la frontera sur, uno de los puntos más peligrosos en la ruta migratoria que han recorrido miles de personas que, como él, buscaban una nueva oportunidad de vida.

La organización Border Vigil, que se dedica a asistir en situaciones como esta, organizó un funeral en honor a Gustavo, el cual fue presenciado por sus padres mediante una videollamada desde Venezuela, a más de 2,000 millas de distancia, de acuerdo con un reportaje de Univision.

Gustavo García murió cruzando el Rio Grande hacia Estados Unidos. Foto: Valerie González / AP

Víctor García, padre de Gustavo, compartió un emotivo recuerdo de unas de las últimas palabras que su hijo le dijo antes de partir hacia Estados Unidos.

“Ayer, el acto que le hicieron fue muy sentimental, triste, pero a la vez hay un suspiro de calma. Él me decía ‘papá, voy a lograrlo, no te preocupes que ya ustedes no pasarán más necesidad, y a mi mami le voy a comprar una casa y a ti te voy a mejorar el negocio'”, recordó.

La familia no pudo pagar $9,000 para repatriar el cuerpo

Según informó la organización Border Vigil, el condado de Maverick, en Texas, ha enterrado cuerpos no reclamados pero identificados, debido a la falta de recursos de las familias para repatriar los restos.

En el caso de Gustavo, su cuerpo fue identificado y su familia fue notificada, pero debido a la situación económica que atraviesan, no pudieron costear los casi 9,000 dólares necesarios para repatriar el cuerpo a Venezuela.

Los padres del migrante venezolano no tenían el dinero para repatriarlo. Foto: Valerie González / AP

“El condado de Maverick está enterrando cuerpos que han sido identificados pero no reclamados. En este caso, el cuerpo fue identificado y la familia notificada, pero no tenían los fondos para repatriar sus restos”, explicó Amerika García, cofundadora de Border Vigil, en una entrevista para Univision.

Javier Leyva, pastor que ofició el funeral, expresó: “Todos merecen un funeral decente. Un funeral cristiano. Algo para reconocer su vida y poder darle consuelo a la familia”.

El caso de Gustavo es solo uno de los miles que ocurren en la peligrosa travesía migratoria por la frontera sur de Estados Unidos. Desde 2014, señaló Univision, organizaciones que monitorean la migración estiman que hasta 6,438 personas han muerto o desaparecido en el intento de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

