Mauricio Pochettino buscará el Póker de Estados Unidos en la Liga de Naciones

El estratega de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, aseguró este martes que su principal intención es que Estados Unidos conquiste el Póker en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, competición donde ha ganado en las primeras tres ediciones.

En rueda de prensa por videollamada como previa al duelo ante Panamá del próximo 20 de marzo, Pochettino explicó que tiene un equipo muy competitivo y que espera seguir con el “hambre” de triunfos para seguir alzando títulos.

“Está claro que muchos jugadores (de EE.UU.) ya han ganado esta competición. Siempre el hambre se pierde un poquito cuando ganas. En este caso nosotros queremos seguir con esa hambre y tratar de inculcar a los jugadores que hay que seguir ganando y seguir compitiendo“, argumentó el técnico en el espacio virtual.

Pero más allá de su intención en ir por el título Pochettino quiere cultivar la idea del triunfo en el combinado nacional para que sus jugadores puedan competir al más alto nivel.



“Creo que tenemos que ganar. Somos USA, tenemos que competir de la mejor manera. Creo que no importan los nombres: tienen que importar la representación y la camiseta cuando salgan al campo. Pero sí tiene que ser un objetivo claro de ganar un título. Para mí a título personal es muy importante, pero tiene que ser importante para todos”, añadió.



El entrenador argentino reconoció que el Mundial de 2026 es “el escalafón final” al que EE.UU. pretende llegar “en las mejores condiciones”, pero resaltó el valor de poder competir ahora por un nuevo título y de fomentar la competencia interna dentro de la selección.



“Es importante que todos los jugadores tengan bien claro que pueden competir. En este caso se han quedado jugadores importantes fuera de la convocatoria. A esos jugadores tiene que servirles para sacar esa rebeldía, para seguir demostrando que pueden ser llamados otra vez”, explicó.



Las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025 se jugarán la semana que viene en el SoFi Stadium de Los Ángeles (California, EE.UU.).



Las semifinales se disputaráncon los partidos Estados Unidos vs. Panamá y Canadá vs. México, con la final que tendrá lugar el domingo 23.

El combinado de barras y estrellas ha ganado las tres ediciones hasta ahora de la Liga de Naciones de la Concacaf.

