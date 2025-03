Trump etiqueta como “terroristas domésticos” a manifestantes en contra de Musk y Tesla

El presidente Donald Trump enfatizó, que después de toda la violencia que está sufriendo la empresa Tesla, propiedad de Elon Musk, etiquetará a los manifestantes como “terroristas domésticos”, así lo dijo, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde mostró un automóvil Tesla, que podría comprar como parte de su apoyo al director de DOGE.

Donald Trump y Elon Musk hablaron con periodistas en la Casa Blanca, en donde el presidente les mostró un vehículo Tesla Model S, como parte de la flota que le enviaron, luego de su intención de comprar uno para mostrar su respaldo a Musk, quien ha tenido problemas con su empresa.

“No he conducido un auto en mucho tiempo”

“Quieren castigarlo, ponerle sanciones económicas y creo que eso es muy injusto. Voy a comprar uno, pero no lo voy a manejar porque no he conducido un auto en mucho tiempo, pero voy a dejar que mi equipo aquí en la Casa Blanca lo utilice”, dijo Trump a la prensa, mientras mostraba el Tesla en color rojo.

Get in, patriots—we have a country to save.🇺🇸@ElonMusk helps President Trump pick his new @Tesla! pic.twitter.com/VxdKMsOBjW — The White House (@WhiteHouse) March 11, 2025

Las acciones del fabricante de automóviles cerraron casi un 4% más el martes, recuperándose de la mayor caída en un día en cuatro años y medio del lunes, informó Reuters.

Además, algunos manifestantes organizaron protestas para expresar su descontento con el papel de Musk en los recortes drásticos a la plantilla federal. Así como la cancelación de contratos que financian programas humanitarios en todo el mundo, bajo su cargo de director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump.

“Tendrán un gran problema cuando los atrapemos”

“Las personas que ejercen violencia serán etiquetadas como terrorismo doméstico”, expresó Trump. “Esas personas van a tener un gran problema cuando las atrapemos. Tenemos muchas cámaras instaladas, ya sabemos quiénes son algunos de ellos. Los vamos a atrapar. Y son malos”, añadió, publicó France24.

El mandatario respaldó el trabajo que está haciendo Musk frente a DOGE, ya que asegura que han localizado miles de millones de dólares en fraudes.

“Nuestro país va a ser muy fuerte por muchas de las cosas que él (Musk) ha hecho y también las que yo estoy haciendo. No hay un mejor equipo para lo que estamos haciendo, no hay alguien como él, no debería ser castigado”, expresó mientras señalaba a Elon Musk, quien estaba acompañado de uno de sus hijos.

Por su parte, Musk agradeció a Trump, el constante apoyo que ha recibido. “Agradezco al presidente por su respaldo y a los que están apoyando a Tesla. Es terrible que haya tanta violencia en contra de la gente y los dueños de Tesla, son gente inocente que no ha hecho nada malo”, indicó.

Las acciones de Tesla han flaqueado en las primeras semanas de la administración Trump, debido a la caída de las ventas y la continua asociación de Musk con el presidente, compartió Reuters.

