3 errores que aceleran el envejecimiento (y los alimentos para frenarlo)

En un mundo lleno de rutinas de skincare para mantener un rostro radiante, una nutricionista explica cuáles son los alimentos antienvejecimiento y los que aceleran el estrés oxidativo celular que dañan la piel.

Más allá de tomar colágeno para prevenir el envejecimiento de la piel, la nutricionista Adriana Pinillo manifiesta que este órgano se nutre desde adentro y mucho tiene que ver la alimentación, por lo que explica cuáles son los tres factores que contribuyen al envejecimiento y los tres alimentos que pueden ayudar a detenerlo.

La oxidación: cómo los radicales libres dañan tu piel

El envejecimiento de la piel se produce por la oxidación; el sol produce radicales libres que van a atacar el ADN, la elastina y el colágeno.

La inflamación silenciosa y la pérdida de firmeza

La inflamación activa unas enzimas que se llaman metaloproteinasas y, según explica la experta, actúan «como unas tijeras— es ir cortando la elastina y el colágeno, y por eso es que estás viendo que cada vez hay más flacidez y pierdes la firmeza».

Por esta razón, mientras más inflamación haya, menos firmeza va a haber; pero yo te tengo hoy la solución.

La glicación: cuando el azúcar destruye el colágeno

El tercer proceso es la glicación, y no es más que el efecto del azúcar en la piel. «El azúcar se pega al colágeno. ¿Y qué sucede? Se pone muy rígido, no se estira, y eso mismo pasa dentro».

Entre los alimentos que más producen estos compuestos están las proteínas y las grasas, para ser más exactos, la parte más tostada o quemada del pollo, del huevo o de la carne.

Al comer estas partes, «estás aumentando ese proceso hasta en un 50%. ¿Y qué pasa? Lo que se adhiere al colágeno, que es el azúcar, ya no se vuelve a separar».

¿Cuáles son los alimentos antienvejecimiento?

Para combatir el envejecimiento generado por estos tres procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, hay algunos alimentos que se pueden incluir para obtener mejores resultados:

Té verde

Un escudo natural: Los polifenoles y antioxidantes del té verde ayudan a combatir los radicales libres y a proteger tus células del envejecimiento. Crédito: Shutterstock

El té verde es una fuente de antioxidantes que, cuando se consume con regularidad, frena la oxidación. Tomar té verde dos o tres veces al día disminuye el enrojecimiento por rayos ultravioleta, además de mejorar la elasticidad y la densidad, según un estudio que evaluó a mujeres entre 40 y 65 años que lo consumieron durante tres meses.

Cacao

El chocolate elaborado con cacao al 70% tiene efecto regenerador de las células. Crédito: Shutterstock

Una cucharadita de cacao puro al día mejora la rugosidad, las arrugas y la elasticidad, de acuerdo con estudios realizados en mujeres.

Tomate

La nutricionista explica que el tomate se debe activar con el calor, y recuerda añadir un poquito de aceite de oliva para que el licopeno se pueda absorber bien y pase a la sangre.

¿Qué más ayuda a reducir esta inflamación? Cúrcuma, jengibre, omega 3, pescados azules, té verde, ajo, cebolla, vitamina D, magnesio y muchísima fibra.

Las bacterias del intestino utilizan la fibra para producir compuestos que van a ser benéficos para tu piel.

Trucos para disminuir la glicación

Marinar el pollo, la carne y cualquier proteína que vayas a consumir con vinagre o limón durante una hora; esto va a reducir a la mitad la formación de estos compuestos.

el pollo, la carne y cualquier que vayas a consumir con vinagre o limón durante una hora; esto va a reducir a la mitad la formación de estos compuestos. Utilizar más las preparaciones como sudado o guisado , en vez de abusar del dorado excesivo y la parrilla.

o , en vez de abusar del dorado excesivo y la parrilla. Dorado sí, quemado no. Ese negrito que a veces queda en las puntas, por favor, no: daña tu piel.

La vitamina clave para la producción de colágeno

La vitamina C es clave para la producción de colágeno, y estudios recientes afirman que los nutrientes se aprovechan mucho mejor a través de los alimentos que de los suplementos.

Los tres alimentos ricos en vitamina C son la guayaba, el pimentón y el kiwi. La guayaba tiene altos niveles de ácido ascórbico, y ensayos clínicos han usado la guayaba como fuente dietaria de esta vitamina.

Un estudio sobre la composición de néctar de guayaba reportó un contenido de vitamina C de 168.9 a 62.3 mg/100 g según el procesamiento y el almacenamiento, lo que confirma que es una fuente importante de esta vitamina.

La guayaba aporta en grandes cantidades un antioxidante llamado licopeno, el cual resulta un excelente aliado para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Crédito: /Shutterstock

En cuanto al kiwi, investigaciones de biodisponibilidad y revisiones confirman que es una de las principales fuentes alimentarias de vitamina C. Un estudio de biodisponibilidad mostró que incluso media fruta al día aumentó significativamente la vitamina C plasmática, y una fruta al día alcanzó niveles considerados saludables.

En tan solo 4 días, los pacientes que consumieron kiwi experimentaron mejoras en el estado de ánimo. Crédito: Shutterstock

En el pimentón, especialmente el rojo y el amarillo, los valores de vitamina C también son elevados. Un estudio revela que el pimentón rojo reporta alrededor de 127.7 mg de vitamina C por 100 g, y el amarillo puede llegar a 183.5 mg/100 g.

Más que color y sabor, el pimiento rojo es una cápsula natural de vitamina C y licopeno. Protege tus vasos sanguíneos y combate el desgaste celular con una de las opciones más seguras y bajas en potasio del mercado. Crédito: Shutterstock

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