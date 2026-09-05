3 errores que aceleran el envejecimiento (y los alimentos para frenarlo)
Cómo los alimentos aceleran el envejecimiento celular y los ingredientes clave para recuperar la firmeza de tu piel
En un mundo lleno de rutinas de skincare para mantener un rostro radiante, una nutricionista explica cuáles son los alimentos antienvejecimiento y los que aceleran el estrés oxidativo celular que dañan la piel.
Más allá de tomar colágeno para prevenir el envejecimiento de la piel, la nutricionista Adriana Pinillo manifiesta que este órgano se nutre desde adentro y mucho tiene que ver la alimentación, por lo que explica cuáles son los tres factores que contribuyen al envejecimiento y los tres alimentos que pueden ayudar a detenerlo.
La oxidación: cómo los radicales libres dañan tu piel
El envejecimiento de la piel se produce por la oxidación; el sol produce radicales libres que van a atacar el ADN, la elastina y el colágeno.
La inflamación silenciosa y la pérdida de firmeza
La inflamación activa unas enzimas que se llaman metaloproteinasas y, según explica la experta, actúan «como unas tijeras— es ir cortando la elastina y el colágeno, y por eso es que estás viendo que cada vez hay más flacidez y pierdes la firmeza».
Por esta razón, mientras más inflamación haya, menos firmeza va a haber; pero yo te tengo hoy la solución.
La glicación: cuando el azúcar destruye el colágeno
El tercer proceso es la glicación, y no es más que el efecto del azúcar en la piel. «El azúcar se pega al colágeno. ¿Y qué sucede? Se pone muy rígido, no se estira, y eso mismo pasa dentro».
Entre los alimentos que más producen estos compuestos están las proteínas y las grasas, para ser más exactos, la parte más tostada o quemada del pollo, del huevo o de la carne.
Al comer estas partes, «estás aumentando ese proceso hasta en un 50%. ¿Y qué pasa? Lo que se adhiere al colágeno, que es el azúcar, ya no se vuelve a separar».
¿Cuáles son los alimentos antienvejecimiento?
Para combatir el envejecimiento generado por estos tres procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, hay algunos alimentos que se pueden incluir para obtener mejores resultados:
Té verde
El té verde es una fuente de antioxidantes que, cuando se consume con regularidad, frena la oxidación. Tomar té verde dos o tres veces al día disminuye el enrojecimiento por rayos ultravioleta, además de mejorar la elasticidad y la densidad, según un estudio que evaluó a mujeres entre 40 y 65 años que lo consumieron durante tres meses.
Cacao
Una cucharadita de cacao puro al día mejora la rugosidad, las arrugas y la elasticidad, de acuerdo con estudios realizados en mujeres.
Tomate
La nutricionista explica que el tomate se debe activar con el calor, y recuerda añadir un poquito de aceite de oliva para que el licopeno se pueda absorber bien y pase a la sangre.
¿Qué más ayuda a reducir esta inflamación? Cúrcuma, jengibre, omega 3, pescados azules, té verde, ajo, cebolla, vitamina D, magnesio y muchísima fibra.
Las bacterias del intestino utilizan la fibra para producir compuestos que van a ser benéficos para tu piel.
Trucos para disminuir la glicación
- Marinar el pollo, la carne y cualquier proteína que vayas a consumir con vinagre o limón durante una hora; esto va a reducir a la mitad la formación de estos compuestos.
- Utilizar más las preparaciones como sudado o guisado, en vez de abusar del dorado excesivo y la parrilla.
- Dorado sí, quemado no. Ese negrito que a veces queda en las puntas, por favor, no: daña tu piel.
La vitamina clave para la producción de colágeno
La vitamina C es clave para la producción de colágeno, y estudios recientes afirman que los nutrientes se aprovechan mucho mejor a través de los alimentos que de los suplementos.
Los tres alimentos ricos en vitamina C son la guayaba, el pimentón y el kiwi. La guayaba tiene altos niveles de ácido ascórbico, y ensayos clínicos han usado la guayaba como fuente dietaria de esta vitamina.
Un estudio sobre la composición de néctar de guayaba reportó un contenido de vitamina C de 168.9 a 62.3 mg/100 g según el procesamiento y el almacenamiento, lo que confirma que es una fuente importante de esta vitamina.
En cuanto al kiwi, investigaciones de biodisponibilidad y revisiones confirman que es una de las principales fuentes alimentarias de vitamina C. Un estudio de biodisponibilidad mostró que incluso media fruta al día aumentó significativamente la vitamina C plasmática, y una fruta al día alcanzó niveles considerados saludables.
En el pimentón, especialmente el rojo y el amarillo, los valores de vitamina C también son elevados. Un estudio revela que el pimentón rojo reporta alrededor de 127.7 mg de vitamina C por 100 g, y el amarillo puede llegar a 183.5 mg/100 g.
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