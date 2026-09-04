“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones, hoy 4 de septiembre

Se acerca una nueva fecha de eliminación en “La Casa de los Famosos México 4” y, por ende, es importante chequear cómo va el panorama entre los seis habitantes que tienen su continuidad en riesgo.

Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Yahir y Memo Schutz son los que están nominados, aunque esa lista se reducirá a cinco nombres después de que se lleve a cabo el reto de robo de salvación esta noche.

¿Cómo van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”?

De acuerdo a la última encuesta realizada por el portal Vaya Vaya, la cual estuvo acertada la semana anterior con la salida de Luis Chaparro, el participante que está recibiendo mayor apoyo por parte del público para quedarse en la casa es el cantautor Yahir con un 24% de los votos.

Seguidamente, hay un empate de tres en el segundo lugar entre Cynthia Klitbo, Ese Pérez y Gema Garoa, todos con 17%. Memo Schutz ha perdido popularidad en las últimas semanas, pero podría seguir en competencia, debido a que está en el penúltimo puesto con un 14%.

Mientras que aparentemente los seguidores están aburridos de Flor Vigna, según esta encuesta, quien cuenta con un apoyo del 10%, hasta el momento. Evidentemente, estos no son los resultados oficiales, pero ayudan a tener un poco de claridad respecto a quiénes serían los candidatos con más opciones de abandonar “La Casa de los Famosos México 4”.

Los habitantes recibieron una visita especial

Para liberar un poco la tensión dentro de la casa previo al robo de salvación en el que se chocarán Masad Altamimi y Karina Torres, los habitantes recibieron un invitado especial este viernes: la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

El múltiple campeón del mundo llegó a la casa en compañía de su esposa, Miriam, para pasar un momento agradable y para contarles buenos recuerdos a los participantes, generando evidentemente una gran felicidad y más para quienes no habían tenido la oportunidad de conocerlo. Este 11 de septiembre se estrena la serie “Chávez vs. Chávez” en la plataforma de ViX.

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