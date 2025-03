Llamado urgente a poner freno a las distracciones en las escuelas de NY: “adiós a los celulares en clase”

“En mis tiempos, a la escuela se iba a estudiar, a jugar, a aprender y a divertirse con los compañeritos. Pero ahora, los chamaquitos se la pasan pegados a esos benditos celulares, y así no aprenden, no socializan y a veces ni duermen bien”, esa es la queja de Emilia Veloz, madre de dos adolescentes en edad escolar, y quien según sus propias palabras pide “a gritos” que la Legislatura estatal apruebe un proyecto de ley que busca poner a raya a los celulares en las escuelas de Nueva York.

La dominicana culpa directamente a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales por el bajo rendimiento académico de sus niños, de 14 y 16 años, quienes estudian en una escuela del Alto Manhattan, y quienes presentan cuadros de “ansiedad, depresión y adicción a esos aparatos”, por lo que respalda “totalmente” una iniciativa que la gobernadora, Kathy Hochul, viene defendiendo desde hace más de un año, a fin de que los estudiantes de la escuelas neoyorquinas estén libres de distracciones durante su permanencia en los planteles.

La meta, según recalcó este martes la mandataria estatal, coincide con el panorama que se vivía antes de la era de teléfonos inteligentes: “que los niños escuchen más al profesor”, aprendan más, compartan más en la vida real y no en una pantalla y no sufran daños emocionales motivados por el falso mundo de perfección que muestran las redes sociales. La meta, según recalcó es “salvar a los niños”.

“Cuando los niños están en clase deben estar enfocados en el profesor y en los espacios de recreo deben fomentar las conexiones y las relaciones humanas con sus compañeros. Los celulares se están robando la infancia y eso tiene que terminar”, dijo la mandataria estatal, tras una reunión que sostuvo con padres y profesores sobre el daño que el uso excesivo de celulares está causando en los niños.

“Va a ser un cambio dramático y obviamente los niños dicen que no quieren que eso pase, pero alguien tiene que decir no y vamos a cambiar esto porque además sabemos que eso está afectando la salud mental de nuestros niños”, agregó la Gobernadora tras defender el proyecto llamado “de timbre a timbre”, que busca que una vez lleguen los niños a las escuelas guarden sus teléfonos personales y los recojan cuando e vayan a casa.

Hochul fue enfática en advertir que con la ley no se busca suspender a estudiantes, porque les parece una medida muy agresiva, pero dejó claro que las decisiones sobre las consecuencias que pueden enfrentar los alumnos que no cumplan con esa norma, dependería de cada municipalidad.

Bajo el proyecto de ley, no se permitirá el uso no autorizado de teléfonos inteligentes y otros dispositivos personales habilitados para Internet en todas las dependencias de los planteles escolares de primaria y secundarias, durante todo el día escolar. Además de los horarios de clases, la prohibición de celulares será en períodos de almuerzo, descansos y salas de estudio, y en caso de que exista la necesidad urgente de que los padres deban comunicarse con sus hijos, las instituciones educativas deben crear esas opciones.

El uso de teléfonos celulares solamente sería permitido para estudiantes que necesitan un dispositivo habilitado para Internet para controlar una condición médica u otras necesidades académicas como la traducción. es decir que niños que no hablan inglés o están en programas de inmersión podrían usarlos. El objetivo es que si la Legislatura aprueba la ley, comience a implementarse a partir del año académico 2025-26 y se aplicaría a todas las escuelas en los distritos escolares públicos, al igual que en escuelas autónomas y las Juntas de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES).

“Las distracciones digitales constantes durante la jornada escolar están dañando a nuestros niños; es por eso que los neoyorquinos saben que los estudiantes deberían estar aprendiendo y creciendo, no haciendo clic y ausentándose de la clase”, dijo la líder demócrata. “Voy a seguir luchando por este proyecto de ley. Estamos en la recta final ahora para que esto llegue a la meta. Estoy luchando por un entorno libre de distracciones durante todo el día.

James Steyer, fundador y director ejecutivo del la iniciativa Common Sense Media, señaló que las escuelas necesitan que la ley se apruebe, no solamente para mejorar el presente de los niños sino también para garantizar su futuro a fin de que puedan prosperar en el aula y en sus vidas y no sufrir más daños.

“La evidencia es clara y el consenso es palpable: los teléfonos inteligentes en las aulas están alterando los entornos de aprendizaje en Nueva York y en todo el país. La propuesta de escuelas libres de distracciones de timbre a timbre, de la gobernadora Hochul tiene como objetivo apoyar la salud mental, el éxito académico y el bienestar general de nuestros estudiantes”, dijo el defensor, aclarando ue no se trata de oponerse a los avances tecnológicos sino a mejorar su uso.

“No se trata de eliminar la tecnología, sino de crear espacios donde los estudiantes puedan participar plenamente en el aprendizaje mientras desarrollan hábitos digitales saludables. El apoyo abrumador de los padres, educadores y adolescentes de la propuesta legislativa ya ha obtenido mucho apoyo”, agregó Steyer.

Allison Devore, miembro del Consejo Asesor de Common Sense Media en Nueva York, recalcó que también urge que haya medidas en los hogares, para que todos los estamentos educativos remen hacia el mismo lado a favor del desarrollo saludable de los estudiantes.

“Mi esposo y yo hemos luchado para establecer límites de pantallas para nuestros propios hijos, a pesar de que ambos tenemos experiencia en tecnología. Cada día que esperamos para intervenir significa que otro niño pagará el precio de su salud mental debido a nuestra falta de voluntad para actuar”, dijo la madre de familia. “Sabemos que el desarrollo cerebral de los niños no ocurre sino hasta finales de los 20 y con el uso excesivo de los celulares se aumenta el riesgo de depresión y ansiedad, el auto daño y hasta el suicidio en los niños”.

Durante la mesa redonda con padres de familia, la Gobernación del Estado de Nueva York reveló que la propuesta, que además ofrece invertir $13.5 millones para que las escuelas que no tienen infraestructura para guardar de manera segura los celulares de los alumnos lo hagan, cuentan con más de 80,000 padres, niños y educadores en todo Nueva York que apoyan, quienes enviaron una carta a la Legislatura para que apruebe el proyecto.

Como era de esperarse, quienes más se oponen a la ley son los niños, como lo deja ver el pequeño Lucas Martínez, de 14 años, quien asegura que su celular es indispensable, en una clara alusión a la problemática que denuncian los defensores de la iniciativa.

“Mi celular es mi vida. Yo no sé que voy a hacer si no me dejan tener el celular en la escuela”, comenta el joven, mientras su madre colombiana le responde: “Yo sí sé que vas a hacer sin celular. Por fin, vas a ir a estudiar y a aprender, y no a estar metido en ese aparato. Así que mejor desde ya dile adiós a tu celular, porque acá en casa también vamos a ponerle horarios al uso del teléfono”.

Puntos de la propuesta contra la distracción de los estudiantes