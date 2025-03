Nueva discusión entre Rey Grupero, Diego Soldano y Paulo Quevedo en ‘LCDLF All Stars’

Una nueva discusión se registró en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ durante la prueba del presupuesto de esta semana. Los habitantes estaban en medio de la prueba en la que debían armar correctamente un pastel falso. Sin embargo, no lograban ponerse de acuerdo en la forma de armarlo, lo que generó una discusión entre Manelyk González y Diego Soldano, en la cual se involucraron Rey Grupero y Paulo Quevedo.

Manelyk González estaba diciendo a Diego que estaba armando mal el pastel y que si no lo hacía correctamente no sería válido. Esto parece que no fue del agrado de Diego quien, aparentemente, le respondió de mala manera a Manelyk. “Si la tienes clara ve tu”, le dijo Diego a Menelyk.

Esto enfureció a la ex Acapulco Shore quien le cuestionó a Soldano por qué le decía qué hacer y le recomendó que aceptara los consejos que le estaban dando. Esto desató una discusión entre ambos en la que pocos segundos después se involucró Rey Grupero.

Rey Grupero se involucró en la discusión diciendo que Diego “es un irritador profesional, a eso vino”. Diego Soldano mandó a callar a Rey Grupero y ambos se enfrentaron en una fuerte discusión.

🚨 Se inició una discusión entre Maneyk y Diego que casi acaba en golpes entre Paulo y Rey Grupero.



Ya no se soportan. 💣💣💣#LCDLFAllStars pic.twitter.com/OYWCnKvbU2 — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) March 12, 2025

Paulo Quevedo se invlucró intentando calmar la discusión pero Rey Grupero se le enfrentó diciendo: “¿Tu qué te clavas, cab(%&, estoy hablando con este pende%$%?”. Ambos continuaron insultandose y enfrentándose.

Mientras discutían Manelyk, Caramelo y Adame trataban de calmar a Rey Grupero y apartarlo del conflicto mientras que Luca y Diego estaban del lado de Paulo. Finalmente la discusión terminó pero esto contribuyó a la fuerte división que existe entre cuarto tierra y cuarto fuego.

Luego de la discusión Diego Soldano le ofreció disculpas a Manelyk González y le dijo que extraña a su familia por lo que se “la agarra con cualquiera”. Manelyk le respondió que lo que le dijo en la prueba no fue con mala intención sino un consejo.

“Siento que todo lo que te dicen tu lo agarras negativo”, le respondió la influencer. “Soy yo que estoy lidiando con mis demonios y se me cruza cualquiera y me la agarro contigo. Perdón, Mane”.

