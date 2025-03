Jimena Gállego aclara rumores sobre la protección de Aleska

Aleska Génesis fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ el pasado lunes. Sin embargo, los internautas se han atrevido a hacer graves acusaciones hacia el canal de televisión, ya que lo culpan sin pruebas de aparentemente haber tenido algo que ver con lo sucedido, pero la empresa no tiene nada que ver y menos por tratarse de temas de “índole personal“.

Ante las delicadas acusaciones Jimena Gállego realizó una transmisión en vivo para dar su opinión sobre la lamentable situación: “Es algo que pasó y es algo que puedes tapar el sol con un dedo ni mucho menos. No es como que algo nuevo, ya sabíamos desde la temporada la situación que tuvo Aleska. Yo estoy contando y estuve en los programas de la mañana diciendo lo que viví y también diciendo mi opinión personal”.

Aleska Génesis fue detenida el lunes 10 de marzo y liberada el pasado martes. Crédito: Fiscalía Estado de México | Mezcalent

“Si te llegan con una orden la policía de este país, ¿Tú qué puedes hacer como empresa? ¿Tú qué tienes que hacer? Seguir la ley y las órdenes. Lo va a decidir un juez y atacar frente a un juez. Aquí todos están muy afectados, todos estamos. Cuando me enteré de eso me sentí que se me fue el alma al piso porque al final todos los que están adentro y que van saliendo de la casa porque son parte de lo que vivimos el día a día”, añadió durante el Live que hizo.

Gállego recibió una gran cantidad de comentarios sobre la situación, ya que las especulaciones no se detienen, al mismo tiempo que ella aprovechó de aclarar que Telemundo, bajo ninguna circunstancia, se prestó para dicha situación. Además, su eliminación se registró tras la misma dinámica del juego.

“Ningún gato encerrado. Aleska queda nominada un jueves, en cualquier país del mundo ya sea la inteligencia de los judiciales, de quien sea, por supuesto que te siguen en las redes sociales, por supuesto que saben lo que está pasando. Si todo el mundo sabemos que tiene la posibilidad porque está en la tabla que lo hayan ellos planeado para estar afuera por si salía, pues seguramente y entraron al final cuando salió”, mencionó.

