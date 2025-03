Clovis Nienow sobre el arresto de Aleska Génesis: “Me da tristeza”

El modelo y conductor mexicano Clovis Nienow se pronunció con respecto a la detención de su exnovia, la modelo Aleska Génesis. El conductor de ‘Hoy Día’ expresó que se siente muy triste por la situación que está atravesando la venezolana.

“A ver, me da mucha pena, me siento triste por la situación. Es mi expareja, terminamos a principios de año y verla en estas imágenes me cuesta trabajo y tristeza también”, dijo el conductor en el programa ‘Hoy Día’.

Aleska Génesis fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y al salir del programa las autoridades la esperaban afuera de las instalaciones de Telemundo para arrestarla. El momento quedó registrado en video y se puede ver que la modelo se encontraba muy conmocionada al enterarse de que sería arrestada.

Clovis y Aleska se conocieron cuando participaron en la cuarta temporada del reality show. Sin embargo, comenzaron su relación después del programa. Tras unos pocos meses juntos, la pareja anunció su separación a principios de este año.

Tras la detención, Clovis aseguró que su familia está haciendo todo lo posible para ayudarla. “Mandaron un comunicado… esto es super complicado, ojalá se pueda esclarecer. En su cabeza nunca imaginó eso”, dijo.

Clovis especuló cómo debió sentirse su exnovia tras ser eliminada del programa y luego encontrarse con las autoridades. “La eliminación le causó un shock. Y ver a estas personas de la Fiscalía … ha de ser una película de terror. Me da tristeza ver estas imágenes, si duele; ojalá pueda esclarecerse todo lo antes posible”.

Aleska Génesis fue detenida tras ser denunciada de supuesto vandalismo y robo por parte del empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio. Este caso inició a principios de 2024 y parece que aún no ha terminado para la venezolana.

La hermana de Aleska, la también modelo Bárbara Castellanos, aseguró que la detención fue “ilegal”. “Aleska fue detenida sin una orden de aprehensión. La policía de las Fiscalía de la Ciudad de México actuó de manera ilegal permitiendo abuso de poder. Esto no es justicia, es corrupción y una clara evidencia de cómo el dinero y los sobornos permiten que ciertas personas manipulen la ley a su favor”, dijo la modelo.

