“Es difícil perder tiempo”: Francisco Álvarez habla sobre su lesión

El Día Inaugural de la temporada 2025 de las Grandes Ligas se frustró para el receptor de los New York Mets Francisco Álvarez. Y es que el venezolano sufrió una lesión en su mano izquierda que lo mantendrá alejado del campo al menos durante el primer mes de campaña.

Álvarez se siente frustrado actualmente por esta lesión que le impedirá jugar la temporada completa. Pues en 2024 ya perdió cerca de 60 juegos de campaña regular por una fractura en su pulgar izquierdo.

“Es difícil perder tiempo durante la temporada”, dijo Álvarez a SNY este jueves. “No es bueno. Estoy trabajando toda la pretemporada para intentar estar sano, y me pasó esto. Es duro para mi mente. Es duro para mí. Pero tengo que seguir adelante”, comentó el receptor de los Mets.

Francisco Álvarez espera tener un mejor 2025 con los Mets. Crédito: AP

Esta lesión de Álvarez se produjo ejecutando un swing durante una práctica de bateo. Dijo que sintió un pequeño chasquido y supo que algo malo había pasado. Esto a solo 15 días del Día Inaugural de la temporada, y aunque no se conoce el tiempo exacto de la baja, es 100% seguro que no llegará para el debut de los Mets.

“Quizás sean seis semanas de recuperación. Aunque mi objetivo es que sea lo más rápido posible”, explicó Álvarez; comentando que este tiempo podría variar según la evolución que pueda presentar su mano en las próximas semanas.

“Dijeron que después de la tercera semana, quizás pueda empezar a batear. Es mi decisión. Si mi cuerpo tarda más de lo normal, quizás me tome ocho semanas. Pero es mi decisión. Si me siento cómodo, si me siento bien, puedo moverme más rápido”, enfatizó.

La temporada pasada Álvarez sufrió una fractura el 19 de abril, apenas 20 días de temporada, lo que le obligó a perderse un gran tramo de la temporada. Terminando la campaña con promedio de .237, con 11 cuadrangulares y 47 impulsadas.

La receptoría de los Mets estará a cargo de su compatriota Luis Torrens mientras Álvarez regresa. Se espera que el joven careta esté de regreso al plato para mediados de mayo, por lo que podría perderse cerca de 40 juegos en este inicio de temporada.

