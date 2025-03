Kim Kardashian pagó el anillo de compromiso que le dio Kris Humphries

En un reciente episodio de su programa ‘The Kardashians’, la socialité Kim Kardashian recordó con humor su breve y polémico matrimonio con Kris Humphries, ocurrido en 2011. Durante el capítulo, Kim no solo mencionó algunos detalles de su enlace con el exjugador de la NBA, sino que también compartió una revelación sorprendente sobre el anillo de compromiso que él “le regaló”.

Durante una conversación con su hermana Khloé, Kim reflexionó sobre sus pasadas experiencias matrimoniales y bromeó sobre el futuro, diciendo: “Me pregunto cuál será la forma de mi próximo anillo, en mi último y definitivo ¡hurra!“. Recordando su primer matrimonio con Damon Thomas, Kim mencionó su anillo de compromiso, un corte cojín de 14 quilates, que marcó el comienzo de su relación de cuatro años con él.

Sin embargo, la parte más sorprendente llegó cuando Kim mencionó su segundo anillo de compromiso, el que Humphries le dio para sellar su propuesta en 2011. Este anillo de esmeralda de 18 quilates, diseñado por Lorraine Schwartz y valorado en unos impresionantes $2 millones de dólares, es uno de los recuerdos más comentados de ese matrimonio fugaz.

“Ese no lo conservé“, explicó Kim, revelando que durante su embarazo con North West (su hija con Kanye West), el anillo le fue reclamado por Humphries como parte del proceso de divorcio.

Pero lo más impactante fue lo que Kim aclaró a continuación: “¡Pero yo fui quien compré el anillo! Él contribuyó, quizás, con una quinta parte“. La declaración dejó sorprendidos a muchos, incluyendo a su estilista Chris Appleton, quien estaba presente en la conversación.

Para finalizar, Kim, quien estuvo casada con Humphries durante tan solo 72 días, admitió entre risas: “Me habría encantado tener una colección (de anillos)“.

El matrimonio entre Kim Kardashian y Kris Humphries, que terminó en un escandaloso divorcio a los pocos meses, sigue siendo uno de los eventos más recordados y comentados en la vida de la empresaria.

En 2021, Kim admitió que se sintió presionada de seguir adelante con su boda de 2011 con Humphries, ya que se iba a grabar para ‘Keeping Up with the Kardashians’, su reality show familiar en ese momento.

“Estamos grabando esto para un programa de televisión. Si me voy, me conocerán como la novia fugitiva para siempre y seré una gran burla”, aseguró, antes de reconocer que no supo manejar su ruptura. “Estaba tan nerviosa por terminar con alguien, que lo manejé totalmente mal. Rompí con él de la peor manera, y no supe cómo afrontarlo. Aprendí muchísimo de ello”, añadió en el reality.

