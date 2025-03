Fernando Gorriarán lanza dardo a Rayados: “Tigres es el más grande de Monterrey”

El jugador de los Tigres de la UANL, Fernando Gorriarán, se mostró enfocado en el gran rendimiento del equipo antes del partido que disputarán contra Santos Laguna en la Jornada 12 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, resaltando la entrega de todos los miembros de la plantilla y especialmente del valor que posee la institución felina.

Durante la conferencia de prensa el uruguayo fue cuestionado sobre la actualidad de los Rayados de Monterrey y ante este motivo sostuvo que Tigres es el equipo más grande de todo Monterrey, no solo por el valor de su plantilla sino por lo que han logrado en los últimos años.

“Lo que pasa del otro lado no nos importa, son sus problemas, sus cosas, sus temas. Para nosotros, Tigres es todo, es el equipo más grande acá, de la ciudad, es el que representa a la ciudad, los números lo avalan, llegó a la Final de un Mundial, tenemos más Ligas. Más allá de eso, el plantel que tenemos hoy en día puede competir contra cualquiera, queda demostrando más allá del resultado del otro día”, expresó.

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 12 de febrero de 2025. , durante el partido de vuelta de la primera ronda de la Champions Cup de la CONCACAF 2025, entre los Tigres de la UANL y el Real Estelí FC, celebrado en el estadio Universitario. Foto: Imago7/Andrea Jiménez

Entregado al club

Gorriarán también resaltó su deseo de poder quedarse por muchos años más dentro de los Tigres de la UANL al sentirse muy cómodo dentro de la plantilla; asimismo sostuvo que es un club con un alto sentido de pertenencia y que constantemente trabaja para poder tener a los mejores jugadores posibles para luchar por títulos.

“Nosotros lo sabíamos un poco antes, cuando asume tuvimos una llamada, habló con nosotros, la verdad que muy importante, contento y feliz, más allá de la confianza que él me transmite, quiere decir o el mensaje que nos da es que vamos por buen camino, tal vez no tenemos los años que tienen ellos en el club, Jesús y yo tal vez somos los que tenemos un poco más, lo dije el primer día que llegué, en el vestuario te inculcan el sentido de pertenencia de querer quedarse acá para siempre, soy uno de esos, me quiero quedar mucho tiempo, ya me tocó salir campeón”, dijo..

“Estoy feliz, es una responsabilidad hermosa, sé lo que cargamos entre los tres, lo que es el vestidor, la gente, más allá que un vestidor, representamos a la ciudad y es importante, estamos preparados los tres, con el apoyo de Nahuel, André, Rafa, Javi, ellos aportan lo suyo y hasta el último día que estén acá van a seguir aportando, más allá de tener la cinta, lo importante es que el grupo esté convencido de lo que tenemos”, concluyó el jugador.

