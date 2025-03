Se agota el tiempo: buscan a 20,000 migrantes detenidos por ICE en Nueva York para pagarles millonaria indemnización

En Nueva York, abogados y organizaciones están en una carrera contrarreloj para localizar a unos 20,000 migrantes que fueron detenidos indebidamente en cárceles de la ciudad entre 1997 y 2012. Estas personas son elegibles para recibir parte de una indemnización de $92.5 millones de dólares, luego de que la ciudad acordara un pago tras una demanda colectiva que tomó más de una década en resolverse.

Según informó Telemundo, la demanda fue interpuesta en 2011 por una firma de abogados que alegó que el Departamento de Correccionales de Nueva York, por petición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), retuvo a cientos de migrantes legalmente. Este accionar violó sus derechos y los dejó en un limbo legal, con algunos detenidos durante semanas o meses sin justificación.

Una historia de detenciones prolongadas

Uno de los beneficiarios de la demanda, un inmigrante originario de Puebla, México, relató su caso a Telemundo bajo anonimato por temor a represalias de las autoridades migratorias.

Según su testimonio, fue arrestado en 2012 por tomar fotografías en edificios gubernamentales. Aunque su familia pagó su fianza a tiempo, no fue liberado, sino que ICE ordenó que siguiera detenido. “Me agarraron los detectives y me dijeron: estás arrestado. Me quitaron todas mis cosas”, contó el inmigrante, quien aseguró haber pasado varios días tras las rejas sin razón legal.

Otro de los demandantes originales fue arrestado en 2008 por manejar sin licencia. Aunque cumplió su sentencia de cinco días, permaneció detenido 41 días adicionales solo porque ICE lo solicitó.

Carlos Martínez-Montes, un paralegal involucrado en la búsqueda de los afectados, explicó a Telemundo que muchos de los detenidos en aquel entonces fueron deportados o se muraron, lo que dificulta localizarlos. “Es posible que personas fueran deportadas y ese es el desafío que estamos enfrentando”, afirmó.

Deben encontrar el 5% de los beneficiarios antes de mayo

El acuerdo legal fue alcanzado en diciembre pasado, y aunque la ciudad de Nueva York niega haber actuado ilegalmente, aceptó pagar la suma millonaria sin admitir responsabilidad.

En un comunicado citado por Telemundo, el Departamento Jurídico de la ciudad argumentó que, en ese período, muchas localidades en el país asumían que cumplir con órdenes de detención de ICE era obligatorio. Sin embargo, fallos judiciales posteriores aclararon que no podían retener a personas solo por una orden de ICE sin una causa legal independiente.

Ahora, encontrar a los beneficiarios se ha convertido en una prioridad. El Consulado de México en Nueva York confirmó que está ayudando en la localización de los migrantes, ya que aproximadamente el 40% de los afectados son mexicanos.

Para que el acuerdo se mantenga, al menos el 5% de los beneficiarios debe ser encontrado antes de mayo. De lo contrario, parte del dinero deberá ser devuelto.

En calles de Nueva York han aparecido volantes con mensajes como “Se buscan migrantes para indemnización de 2.5 millones de dólares”, en un esfuerzo por alertar a posibles beneficiarios sobre su derecho a reclamar la compensación.

El mensaje de esta demanda colectiva es claro, según Martínez-Montes: “Si violan los derechos de los inmigrantes, se exponen a consecuencias legales que les pueden costar decenas de millones de dólares”.

Sigue leyendo:

• Juez federal falla contra demandantes que pedían prohibir más envíos de migrantes a Guantánamo

• El fuerte arresto de dos hermanos hispanos en Washington: ICE rompió los vidrios del vehículo

• Esta es la ley que usaría Trump para deportar a inmigrantes sin pasar por audiencia