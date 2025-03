Piloto mexicano de Nascar, Daniel Suárez, sobre política migratoria de Trump: “La tormenta no dura para siempre”

Es uno de los temas tendencias y que más revuelo mediático está causando en Estados Unidos. Las políticas migratorias del presidente Donald Trump no son indiferentes para nadie. Fuera de las pistas, el piloto mexicano de Nascar, Daniel Suárez, opinó al respecto.

En una entrevista exclusiva para El Diario de Nueva York, Suárez, que se hizo ciudadano americano el pasado 18 de junio de 2024 tras 12 viviendo en Estados Unidos, opinó sobre la política migratoria de Trump.

El piloto méxicoamericano destacó el rol y la importancia de los latinos y los inmigrantes en la sociedad y la economía de Estados Unidos. “Creo que como inmigrante y como mexicano nadie me ha regalado nada. He tenido que trabajar muy duro por todo lo que tengo y por cada paso que he tenido que hacer en mi vida y en mi carrera”, dijo.

“Lo que sí me he dado cuenta es que los inmigrantes son personas muy trabajadoras porque saben cómo están las cosas del otro lado. Nosotros, los inmigrantes, los latinos, somos gente trabajadora con mucha hambre. Hay que mantener en mente que los Estados Unidos es uno de los países con más oportunidades en el mundo”, opinó.

Daniel Suárez sostiene el trofeo después de ganar la carrera de autos NASCAR en el Atlanta Motor Speedway el domingo 25 de febrero de 2024, en Hampton, Georgia. Crédito: John Bazemore | AP

En el epílogo de su intervención, Suárez pidió un poco de resiliencia a la comunidad latina de Estados Unidos. También, señaló que los migrantes trabajadores son los que mueven la economía del país.

“Estados Unidos es un país de migrantes donde hay gente de todo el mundo. Cuando yo me convertí en ciudadano americano había gente de todas partes del mundo y eso fue increíble. Al final del día la tormenta para, no dura para siempre. La economía la creamos todos nosotros y si se van los inmigrantes todo se acaba”, concluyó.

¿Quién es Daniel Suárez?

Daniel Suárez nació el 7 de enero de 1992 en Monterrey, Nuevo León, México. Actualmente, compite a tiempo completo en la Nascar Cup Series, conduciendo el Chevrolet ZL1 número 99 para el equipo Trackhouse Racing, que es copropiedad del empresario Justin Marks y el famoso cantante Pitbull.

Suárez ha vivido por 12 años en los Estados Unidos y se ha labrado un nombre dentro de la Nascar. En 2016, hizo historia al convertirse en el primer piloto nacido fuera de los EE. UU. en ganar un campeonato nacional de Nascar, al llevarse el título de la Nascar Xfinity Series.

También fue el primer mexicano en ganar una carrera de la Nascar Cup Series, logrando esta hazaña en el Sonoma Raceway en 2022.

Suárez se convirtió en ciudadano americano en 2024 tras contraer matrimonio con Julia Piquet, hija del legendario piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet.

Sigue leyendo:

· Donald Trump se deshace en elogios hacia Conor McGregor y lo califica como “su irlandés favorito”

· Trump ordena el desmantelamiento de siete agencias, entre ellas la de Voz de América

· Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a miembros del Tren de Aragua