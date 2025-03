Presidenta Sheinbaum confirma que hackearon su celular, pero no el que usa actualmente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el reporte del New York Times sobre el ‘hackeo’ de un teléfono celular, pero que se trata de un aparato viejo que no utilizaba cuando fue jefa delegacional en Tlalpan, Ciudad de México.

Agregó que también ‘hackearon’ un correo electrónico que casi no utiliza, pero que ni su celular actual ni su correo han sido afectados, luego del reporte del Times, el cual no ofrece detalles sobre lo que se habría encontrado.

“Sobre el hackeo, sí, sí hackearon mi teléfono”, dijo la presidenta en conferencia matutina. “No sé también quién se lo contó, ¿verdad?”.

La mandataria se refiere a la reportera Natalie Kitroeff del Times, quien reveló el hackeo en un párrafo de un reporte sobre cómo Sheinbaum ha logrado una buena relación con el presidente Donald Trump.

“Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico”, expuso. “Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La Agencia de Transformación Digital adecuadamente la verdad se dieron cuenta del hackeo. La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó”.

La mandataria dijo que ese teléfono le fue regalado en 2008, pero luego decidió quedarse con el número y utilizarlo como contacto ciudadano.

“Ahora, ¿qué teléfono era?. Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío, que ese era mi teléfono que todavía lo guardo por ahí. Era un teléfono que conocía todo mundo. Lo guardo porque, les voy a decir por qué lo guardo, es como un cariño mi número de teléfono, porque ese número de teléfono me lo regaló Layda Sansores en el movimiento de Las Adelitas en el 2008, porque yo usaba un teléfono que compraba crédito, yo trabajaba en la UNAM entonces, y compraba crédito y se me acababa el crédito, bueno ya saben como, recarga, se me acababa el crédito y luego no me podían llamar por teléfono, entonces Layda me dijo, era senadora entonces, ´te voy a regalar este teléfono y yo te lo voy a pagar para que no tengas ese problema´”, expresó.

Una vez que el teléfono fue suyo lo utilizó como contacto con vecinos en la alcaldía de Tlalpan.

“Después ya lo hice mío, ya no lo pagaba Layda como a los tres años, entonces ya lo puse a mi nombre y fui Jefa Delegacional en Tlalpan, entonces muchos vecinos en Tlalpan tienen ese teléfono y todavía me hacen gestiones, que si falta agua, que si la luz, que si no se qué, entonces tengo comunicación con los vecinos de Tlalpan”, afirmó. “Entonces lo mantuve como Jefa de Gobierno, entonces ese teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo, pero es un teléfono que ya no uso digamos para mi comunicación más personal pues porque lo tiene todo mundo tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era”.

El reporte del Times se enfoca en la relación que Sheinaum mantiene con el presidente Trump y cómo ella ha logrado evitar aranceles a su país tras intensas negociaciones y la expulsión de 29 narcotraficantes a EE.UU.