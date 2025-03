Bebé secuestrada de EE.UU. a México: padre habló con su hija después de 26 años

Carlos Reyes Couvertier finalmente pudo hablar con su hija, hoy una mujer de 27 años a quien vio por última vez cuando era una bebé y su mamá se la llevó sin permiso de Connecticut a México.

El 5 de octubre de 1999 Andrea Michelle Reyes fue secuestrada de su hogar en New Haven por su madre, Rosa Tenorio, quien no tenía su custodia tras divorciarse de su esposo. Finalmente a principios de este mes, casi 26 años después, las autoridades anunciaron haber ubicado a la víctima sana y salva

“Fue un momento de alegría”, declaró su padre Reyes Couvertier en una reciente conferencia de prensa en New Haven cuando se le preguntó cómo se sentía. La última vez que vio a su hija fue cuando era una bebé que estaba a punto de cumplir dos años. Hasta ahora no se han visto, sólo han hablado por teléfono. Se espera un reencuentro privado y en persona pronto, adelantó Daily News.

Según las autoridades, Tenorio se la llevó a Puebla, aproximadamente a 112 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Desde entonces su hija, ahora ya adulta, ha estado viviendo en ese país.

Todos estos años Reyes Couvertier, maestro de 2do grado en New Haven, viajó a México varias veces para intentar localizar a su hija, pero no lo logró. Fue ingresada al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUS), pero el caso se cerró.

En 2023 la policía de New Haven reabrió el caso y, con la ayuda del FBI, lograron localizar a la joven secuestrada mediante entrevistas, órdenes de registro y redes sociales. Su identidad luego se confirmó mediante una prueba de ADN.

El 11 de septiembre de 2009 el FBI emitió una orden de arresto por delito grave por interferencia de custodia contra Tenorio, que sigue activa, pero sólo es válida en Estados Unidos, según la policía de New Haven. Se cree que ella aún se encuentra en México. “Tenemos cierta sensación de felicidad, pero aún no hemos cerrado el capítulo”, declaró su ex esposo.

“Este caso refleja el arduo trabajo de nuestros oficiales y detectives”, dijo a princpios de este mes el jefe de policía de New Haven, Karl Jacobson, en Twitter/X. “Si bien los casos pueden tener pistas de investigación agotadas en el momento, ningún caso sin resolver se cierra por completo. Seguimos comprometidos con la resolución de todos los casos sin resolver y éste es un ejemplo perfecto de ese esfuerzo”.

También desde hace más de cinco años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Una recompensa ofrecida de $75,000 dólares y el trabajo del FBI -una de las fuerzas de investigación más avanzadas del mundo- no han sido suficientes para saber qué le pasó.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.