“¡Debe ser destituido!”: Trump sobre el juez que intentó frenar deportaciones de venezolanos

El presidente Donald Trump arremetió este martes contra el juez James Boasberg, a quien calificó de “lunático de la izquierda radical” y exigió su destitución, luego de que el magistrado ordenara frenar la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador.

A través de Truth Social, Trump aseguró que Boasberg no tiene legitimidad para bloquear sus políticas migratorias y enfatizó que su Gobierno simplemente está cumpliendo con el mandato de los votantes.

“Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente designado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No SE IMPUSO en el VOTO popular (¡por mucho!), no SE IMPUSO EN LOS SIETE ESTADOS BISAGRA, no SE IMPUSO en 2.750 contra 525 condados, ¡NO GANÓ NADA!”, escribió.

Trump aseveró en que la lucha contra la inmigración ilegal fue clave para su victoria electoral.

“GANÉ POR MUCHAS RAZONES, EN UN MANDATO ABRUMADOR, PERO LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL PUEDE HABER SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA. Simplemente hago lo que los VOTANTES querían que hiciera”, añadió.

El mandatario también defendió su decisión de expulsar a los venezolanos, a quienes su administración acusa de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, y arremetió contra los jueces que obstaculizan sus medidas.

“Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”, afirmó, antes de advertir que no permitirá la entrada de “criminales agresivos, violentos y dementes” en el país.

Las críticas de Trump llegan después de que Boasberg emitiera el sábado una orden para frenar las deportaciones, decisión que el Departamento de Justicia ha cuestionado.

La administración argumenta que el juez carece de autoridad para interferir en la política migratoria y ha pedido a una corte de apelaciones que lo retire del caso.

El Gobierno utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que solo se ha aplicado en conflictos históricos, para justificar la expulsión de los venezolanos. Sin embargo, los vuelos con los deportados llegaron a El Salvador antes de que la orden de Boasberg se formalizara por escrito.

Mientras tanto, abogados que representan a algunos de los expulsados advierten que el caso podría desencadenar una “crisis constitucional”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: