Explorando los diferentes tipos de memoria en el cerebro

“Quiero que recuerdes el número 584. Ya vuelvo”, le dijo la doctora Brenda Milner a Henry, un paciente que sufría de una amnesia severa.

Lo dejó solo en el consultorio. Pero antes se aseguró de que no fuese a tener ningún tipo de distracción.

Milner se fue a tomar un café y, después de 20 minutos, regresó.

-¿Cuál es el número?

-584

-¿Si? Está muy bien. ¿Cómo lo hiciste?

-Bueno, 5,8 y 4 suman 17. Dividido entre 2, tienes 8 y 9. Recuerda el 8. Divide 9, tienes 5 y 4. 584. Simple

-¿Y te acuerdas de mi nombre?

-Lo siento, el problema es mi memoria

Pese a que Milner y Henry se conocieron durante más de 30 años, él nunca recordó su nombre. Cada vez que se veían, ella se tenía que presentar.

De hecho, él no recordaba nada de lo que iba viviendo.

Milner fue la primera psicóloga que se dedicó a estudiar su caso y junto a sus investigaciones anteriores y posteriores con otros pacientes, surgió un conocimiento que cambió nuestra comprensión del cerebro y de la memoria.

“Hubo un giro casi copernicano. Pasamos de entender el cerebro de una manera a algo completamente diferente por estudios como los de la profesora Milner”, señala Gabriel Ruiz, catedrático de Historia de la Psicología de la Universidad de Sevilla, en España.

Una cirugía cerebral

La anécdota sobre el número 584 la contó Milner en una entrevista publicada por la Asociación para la Ciencia Psicológica en 2013.

La neurocientífica había conocido a Henry en 1955, cuando él tenía 29 años.

Milner, quien enseñó en la Universidad McGill, es considerada por muchos expertos como la fundadora de la neuropsicología clínica y la neurociencia cognitiva. (Foto: Montreal Neurological Institute-Hospital)

Fue después de su muerte, a los 82 años, que se conoció públicamente su nombre: Henry Molaison. Antes, había aparecido en los estudios y publicaciones especializadas como el paciente H.M.

Henry había padecido ataques de epilepsia muy graves que le impedían llevar una vida normal. Por eso fue sometido a una operación en la que le retiraron unas estructuras cerebrales.

El cirujano había determinado que esas estructuras estaban en el origen de los ataques epilépticos.

El problema de la epilepsia se resolvió, pero surgió otro: tras la operación, Henry no podía recordar nada de lo que pasaba en su vida. Sufría de amnesia anterógrada.

La cirugía le había causado un daño que le impedía crear nuevos recuerdos. Sin embargo, muchos de los recuerdos que había formado antes de la operación los conservaba, como por ejemplo los de su infancia.

¿Y el número?

Pero si Henry no podía consolidar nuevos recuerdos ¿cómo es que pudo acordarse del número 584?

La clave estaba en que “podía retener información muy bien a través de una práctica verbal constante”, indicó Milner en la entrevista de 2013.

La anécdota de Henry con el número 584 la contó Milner en 2013. La neurocientífica realizó varios estudios con él y los continuó su pupila Suzanne Corkin. (Foto: Getty Images)

A eso se sumaba un elemento fundamental, le dice a BBC Mundo el doctor Robert Zatorre, profesor del Instituto Neurológico de Montreal (The Neuro), en Canadá.

“Si no era interrumpido y se ponía a pensar constantemente en ese número, a hacer una práctica mental, podía, después de un tiempo, cuando ella se lo preguntaba, decirlo.

“Pero si lo distraía con otra cosa, por más leve que fuese, si le preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu padre? Esa pequeña interrupción hacía que el paciente olvidara el número, pero no solo eso, sino que olvidaba que le habían dado un número que tenía que recordar.

Te diría: ‘¿Qué número? No sé a qué se refiere'”.

Más allá de lo evidente

Zatorre, quien dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Auditiva en The Neuro, fue uno de los alumnos de Milner en ese centro de investigación. De hecho, siguen en contacto.

“Brenda era muy astuta y siempre nos decía: ‘Cuando le hagas un test (psicológico) a un paciente, haz el cálculo y comprueba su puntaje, pero al mismo tiempo obsérvalo, ve qué está haciendo e intuye qué está pensando'”.

“Ella trataba de entender cómo era la mente de ese individuo”.

Milner nació en Inglaterra y desarrolló gran parte de su carrera en Canadá, donde vive. Tiene 106 años. (Foto: Montreal Neurological Institute-Hospital)

“Y así se dio cuenta de que estos pacientes, a pesar de que aparentemente no podían responder ninguna pregunta porque no recordaban nada, seguían realizando actividades comunes, continuaban escribiendo, y eso le causó mucha curiosidad: ‘¿Cómo puede ser que esta persona no recuerde lo que hizo hace 15 minutos ni si almorzó, pero recuerde otras cosas?'”.

Milner se puso a estudiar las funciones motoras, el aprendizaje de actividades complejas y “con ello descubrió lo que llamamos disociaciones, es decir, un paciente puede que no recuerde nada de lo que se le haya dicho, pero sí recuerda cómo ejecutar una actividad determinada”.

Y eso la llevó a lo que se conoce como los sistemas de memoria múltiples.

Entre memorias

De acuerdo con Ruiz, la idea de los sistemas de memoria múltiples se refiere a que hay distintos tipos de memoria que dependen de diferentes estructuras del cerebro.

Y pueden estudiarse, como hizo Milner, haciendo que una persona realice distintos tipos de tareas.

De hecho, experiencias como la de Henry con el número 584, llevaron a Milner a describir un tipo de memoria, la de trabajo.

Milner estudió áreas del cerebro como el lóbulo temporal, que en esta imagen se ve amarillo. El lóbulo frontal se puede ver en rosado, el lóbulo parietal en azul y el lóbulo occipital en naranja. (Foto: Getty Images)

“Es la memoria que nos permite mantener durante unos segundos una información. Es como un almacén temporal”, le indica el profesor a BBC Mundo.

“Si le digo un año: ‘1960’ y le pido que me lo diga, usted lo hará y será capaz de repetírmelo a los 10 segundos. Pero si no trabaja repitiéndolo y elaborando esa información, se desvanecerá porque lo único para la que la ha necesitado es para responder una pregunta”.

“Este sistema es fundamental para mantener la conversación que estamos teniendo, usted me pregunta, yo le respondo, me vuelve a preguntar”.

“Está regulado por unas estructuras cerebrales diferentes a las de la memoria autobiográfica, la de los recuerdos que tenemos de nuestra vida”.

“O a las de la memoria procedimental, que nos permite aprender habilidades”.

Y fue precisamente el estudio de esta memoria -la procedimental- en Henry que condujo a Milner a uno de los momentos más trascendentales de su carrera y que también terminó siendo uno de los más importantes de la neurociencia.

“En un golpe de inspiración, Brenda decidió probar otros tipos de tareas de memoria con HM, y descubrió, para su enorme sorpresa y deleite, que era capaz de aprender ciertas tareas especializadas, como dibujar viendo un espejo, aunque no tuviese un recuerdo explícito de haberlas aprendido”, escribió Zatorre en el artículo “Brenda Milner and the origins of cognitive neuroscience” (“Brenda Milner y los orígenes de la neurociencia cognitiva”).

La prueba del espejo

Milner contaba que, aunque hubo cosas que le trató de enseñar a Henry y no las pudo aprender, hubo una excepción: la prueba del dibujo en el espejo.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología, este test apunta a la destreza motora “que mide la capacidad de alterar patrones aprendidos de coordinación mano-ojo”.

En la prueba se le mostró a Henry el reflejo en un espejo del dibujo de una estrella de cinco puntas con doble borde.

La prueba de dibujar en el espejo se hace con una estrella similar a esta, en la que la persona debe trazar una línea en el estrecho espacio entre los dos bordes de la estrella. (Foto: BBC)

Henry no podía ver directamente el papel con la estrella dibujada, se la taparon a propósito, y solo podía ver su reflejo en el espejo.

Le dieron un lápiz y le pidieron trazar una línea dentro del doble margen de la estrella en el papel.

“Lo que hacía esta tarea difícil”, explicaba Milner, es que Henry solo podía ver el espejo que reflejaba lo que él iba haciendo con el lápiz sobre la hoja.

“Y lo que nos pasa a todos es que nos confundimos porque el espejo nos está dando pistas engañosas”.

Nuestro cerebro no asume que está viendo la imagen invertida y, por eso, nos cuesta tanto trazar la línea entre los bordes de la estrella y cometemos errores.

“Pero si practicas, puedes mejorar y aprender a hacerlo”.

En la prueba del dibujo en el espejo, la persona no ve directamente lo que está haciendo sobre el papel, solo ve lo que hace reflejado en un espejo. (Foto: Daniel Arce/BBC)

“Después de tres días, de ensayos y errores”, Milner vio “una hermosa curva de aprendizaje” en el trabajo de Henry.

Recordaba que el tercer día, después de hacer uno de esos ejercicios, que resultó “perfecto”, ese “hombre alto”, se paró y miro hacia abajo.

“Es raro, al principio pensé que iba a ser difícil, pero se ve que lo he hecho muy bien”, dijo Henry.

Y es que no recordaba las practicas, todos los ensayos previos que había hecho de esa actividad. No recordaba haber aprendido esa habilidad.

“Ver que HM había aprendido la tarea a la perfección, pero sin ninguna conciencia de que la había hecho antes, fue una disociación asombrosa. Si quieres saber cuál fue un momento emocionante de mi vida, fue ese”, contó Milner, según un artículo de The Neuro.

Fue así como “el concepto de sistemas de memoria múltiples fue innovador en su momento y estimuló una enorme cantidad de investigación internacional”.

¿Cómo lo hizo?

El trabajo de Milner con Henry la llevó a descubrir algo que cambió completamente nuestra idea acerca de la memoria, dice Ruiz.

“Se acerca a una idea que rompe la vieja concepción unitaria del funcionamiento del cerebro, de la memoria, que creía que todo estaba distribuido por todas partes, y empieza a apuntar hacia una idea según la cual ciertas funciones están localizadas en determinados sistemas que, aunque trabajen coordinadamente, son relativamente independientes”.

“Milner es un clásico de la psicología”, dice Ruiz. En esta foto, de 2014, se la ve cuando recibió el Premio Kavli por sus extraordinarios aportes de la neurociencia. (Foto: BOE, TORSTEIN/AFP via Getty Images)

Antes, se pensaba que no había una localización específica de la memoria y daba igual que nuestros recuerdos fueran de imágenes, palabras o aprendizajes motores.

“Cuando Milner descubre esta disociación en alguien que no forma recuerdos nuevos, pero que puede aprender, aunque no recuerde que está aprendiendo, lo que nos está indicando es que cada una de esas funciones está controlada por sistemas diferentes y, en concreto con respecto a la memoria, la idea que ella plantea es que tenemos que concebirla como un conjunto de sistemas, no como algo unitario”.

El profesor explica que la cirugía a la que Henry fue sometido le dañó ciertas estructuras del cerebro y, por ende, los sistemas de memoria vinculados a ellas.

“Pero la memoria procedimental, las estructuras que regulan los hábitos y las habilidades motoras habían resultado intactas”, como lo reflejó su desempeño en la prueba del espejo.

Luces sobre el hipocampo

En la cirugía, a Henry le extirparon partes del sistema límbico, que está en el centro del cerebro.

“Hasta ese momento las estructuras de ese sistema no se habían relacionado de forma concreta con funciones cognitivas ni con la memoria, sino que se habían vinculado con las emociones”, explica Ruiz.

El hipocampo, iluminado en anaranjado, está tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo. (Foto: Getty Images)

“El descubrimiento de Milner estudiando a HM es que HM no es capaz de formar nuevos recuerdos y que la estructura del sistema límbico que tenía más afectada -no fue la única, hoy sabemos que tenía algunas más- fue el hipocampo, que hasta ese momento se había relacionado con el olfato y con aspectos sensoriales”.

“Con los trabajos de Milner, quedó claro la importancia de la estructura del hipocampo para la memoria, en la creación y el almacenamiento de nuevos recuerdos”.

“La memoria a largo plazo, el conocimiento que aprendimos hace mucho tiempo, es un almacenamiento que ocurre, desde el punto de vista del cerebro, en lugares diferentes al hipocampo o las estructuras límbicas”.

Por eso es que Henry conservaba muchos recuerdos de su infancia.

“Brenda no sólo pudo documentar la amnesia profunda que sufría HM, sino que, debido a su experiencia previa con otros casos, pudo formular un modelo sobre el rol funcional del hipocampo en la formación de nuevos recuerdos, información que hoy se encuentra en todos los libros de texto”, escribió el neurocientífico Zatorre.

Los sistemas de memoria

A través del avance de la neurociencia y de la psicología cognitiva, se han descrito distintos sistemas y subsistemas de memoria. Estos son algunos tipos de memoria:

De trabajo : relacionada con el almacenamiento temporal de información

: relacionada con el almacenamiento temporal de información Procedimenta l: tiene que ver con las habilidades manuales, el saber cómo hacer ciertas tareas y actividades

l: tiene que ver con las habilidades manuales, el saber cómo hacer ciertas tareas y actividades Episódica : recordar algo que ha ocurrido, un acontecimiento, por ejemplo, un viaje

: recordar algo que ha ocurrido, un acontecimiento, por ejemplo, un viaje Semántica : sistema consciente de memoria en el cual trabajamos con material que podemos verbalizar continuamente

: sistema consciente de memoria en el cual trabajamos con material que podemos verbalizar continuamente Autobiográfica: vinculada a los recuerdos con los que hemos construido nuestra historia personal e identidad

