Shakira ofreció sus conciertos en Argentina estando “muy enferma”

La cantante colombiana Shakira se encuentra en medio de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, la cual empezó con varios inconvenientes. La artista reveló que durante su concierto en Buenos Aires ofreció su show a pesar de que estaba muy enferma.

En un video publicado en su cuenta de Instagram luego de su concierto en Guadalajara, la artista explicó cuál es su rutina antes de iniciar un show. En esa charla Shakira reveló que debido al tenso momento que vivió en Santiago de Chile con la cancelación de su concierto, se le bajaron las defensas y estuvo muy enferma a su llegada a Buenos Aires.

Shakira dijo que a pesar del malestar se subió al escenario para ofrecer su show a sus fans en Buenos Aires, pero resaltó que estuvo tan mal que tuvo que administrar cortisona. “Estaba tosiendo horrible, estuve muy enferma y los shows de Buenos Aires los hice enferma, pero bueno… salieron super bien, gracias a Dios; la cortisona también que me tuve que meter para poder dejar de toser, porque estaba tosiendo, me dio mucho miedo que me agarrara un ataque de tos en el escenario”.

Aunque no se notó en absoluto su malestar en el escenario, Shakira hizo todo lo posible para poder ofrecer el concierto a sus fans luego de lo ocurrido en Chile.

El pasado 3 de marzo se anunció que el concierto de Shakira en Santiago de Chile fue reprogramado debido a inconvenientes técnicos ajenos a la artista o a su producción. Según explicó Shakira, el suelo donde va el escenario no estaba nivelado por lo que no podía soportar las 62 toneladas del escenario.

“Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mia propia”, dice el comunicado de la cantante.

Esto afectó a la artista ya que ha sido el tercer concierto cancelado de su gira. Primero canceló su concierto en Lima tras ser hospitalizada, luego reprogramó su concierto en Medellín por problemas con la infraestructura y luego ocurrió lo mismo con su concierto en Chile

A pesar de los inconvenientes, Shakira pudo hacer sus siguientes conciertos en Buenos Aires (Argentina), Monterrey y Guadalajara (México). El 19 de marzo, Shakira ofrecerá el primero de siete conciertos en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

