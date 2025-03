Truco para cocinar el arroz blanco y evitar picos de azúcar

El arroz es uno de los alimentos consumidos y versátiles. Cerca de la mitad de la población mundial lo incluye en su dieta y se cultiva en más de 100 países, un reciente estudio de la Universidad de Harvard revela que el consumo de arroz blanco aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Este alimento aporta minerales, vitaminas y carbohidratos. Además, es el ingrediente de recetas, se puede preparar como guarnición, postre o plato principal.

Un estudio de la Universidad de Harvard revela que por su alto contenido de almidón, un consumo excesivo de este alimento puede representar un riesgo para personas con afecciones crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas y distintos tipos de cáncer.

Cómo el proceso de cocción influye en los niveles de azúcar

Uno de los arroces con niveles más altos en almidón, es el glutinoso. Crédito: Shutterstock

Esto se debe a que el arroz blanco es un alimento con alto índice glucémico. “El arroz pulido (blanco) tiene una mayor carga glucémica y puede afectar la homeostasis de la glucosa”, revela un estudio de la Revista de Ciencias de la Nutrición y Vitaminología.

El alto índice glucémico del arroz puede afectar los niveles en sangre, lo que representa un riesgo para las personas que con problemas de azúcar en sangre.

Esto se debe a que el arroz tiene altos niveles de almidón, que con el proceso digestivo se convierte en glucosa que pase de manera rápida al torrente sanguíneo, generando una que páncreas libere más insulina.

Para evitar esta reacción en el cuerpo, los especialistas recomiendan una forma de cocinar el arroz blanco para evitar el impacto de los niveles de azúcar en sangre.

La clave para disminuir el impacto del azúcar en sangre que produce el almidón es cocinarlo, dejarlo enfriar y luego consumirlo.

Según investigadores chinos, citados por Harvard, este proceso permite que ocurra la retrogradación del almidón, que permite que la estructura interna del grano se modifique, lo que influye en una disminución del índice glucémico.

Al enfriarse el arroz aumenta la cantidad de almidón resistente, que no se digiere tan fácilmente, evitando que no se disparen los niveles de glucosa en sangre. Esto a su vez genera que el páncreas no deba trabajar extra para liberar tanta insulina de golpe.

También recomienda agregar aceite para disminuir su índice glucémico. La combinación de arroz y aceite hace que se forme una estructura más compacta y resistente a la digestión rápida, reseña 20 minutos.

La forma más efectiva de disminuir el impacto de arroz en los niveles de azúcar en sangre es cocinarlo, agregando un poco de aceite de oliva, y dejar en el refrigerador toda la noche, para que el índice glucémico disminuya.

