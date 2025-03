Conoce el hotel en México donde Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom se casaron

El actor Justin Theroux ha dado un gran paso al casarse con la también actriz Nicole Brydon Bloom. La pareja decidió celebrar su boda en Tulum, México, y en redes sociales se han compartido algunas detalles.

No quisieron hacer una boda demasiado mediática, por lo que la primicia fue dada por la misma actriz en su cuenta de Instagram. Que no fuera mediática no quiere decir que fuera de bajos recursos, pues el vestido que ella lució fue confeccionado por Victoria Beckham.

Parte de la celebración también fue reseñada en exclusiva por la revista ‘Vogue’, en su edición especializada en bodas. En la publicación hecha por la revista se explica que el exesposo de Jennifer Aniston y Bloom se conocieron en 2022, en Manhattan, gracias a la actriz Louisa Jacobson.

Theroux le propuso matrimonio a la actriz durante un viaje a la costa de Monte Argentario, en la Toscana, Italia, tras un año y medio de noviazgo.

¿Por qué se casaron en México?

El lugar que Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom escogieron para casarse el Hotel Esencia en Xpu Há, México. Explicaron que conocieron el hotel durante unas vacaciones en febrero del año pasado y confiesan que quedaron encantados con el lugar y sus paisajes.

Además de querer que la belleza del lugar fuera escenario de su matrimonio, la pareja también quería que su familia y seres queridos pudieran disfrutar de las comodidades y de la belleza de la Riviera Maya. Así mismo lo dijo Blomm a ‘Vogue’.

El Hotel Esencia fue originalmente una casa de playa para una duquesa de origen italiano. En la propia página web del hotel se describir el lugar como un “oasis escondido reposa donde la selva Maya se disuelve en las arenas vírgenes de la bahía de Xpu-Há, una de las partes mejor conservadas del litoral de la Riviera Maya”.

En los últimos años la excelencia del hotel ha sido demostrada, no solo con huéspedes famosos, sino también con reconocimientos. En 2024, la Guía Michelin les otorgó Las Tres Llaves Michelin, además fueron incluidos por segundo año en la lista ‘The World’s 50 Best Hotels’.

Cada espacio del hotel sirvió como escenario perfecto para la sesión de fotos de la novia con sus amigas, con su familia y con su ahora esposo.

