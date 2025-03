“El objetivo es meternos en la final”: seleccionador de Panamá buscará dejar en el camino al USMNT

Este jueves en el SoFi Stadium se llevará a cabo la semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf entre Estados Unidos y Panamá. La selección centroamericana dirigida por Thomas Christiansen buscará dar la sorpresa y meterse en la gran final de la competición continental.

Para el entrenador danés uno de los objetivos del seleccionado panameño es eliminar al USMNT y meterse en la final de la Liga de Naciones de Concacaf. En donde tendrán que disputar el título ante el ganado del cruce entre Canadá y México.

“Es cierto que lo que me preocupa y me quita el sueño es la clasificación para el Mundial de 2026, pero soy ambicioso y me gusta competir. Quiero intentar conseguir objetivos y el siguiente objetivo es meternos en la final y vamos a ir con todo“, destacó el timonel en rueda de prensa previa al compromiso.

Thomas Christiansen quiere llevar a Panamá a la final. Crédito: AP

Y es que en la pasada edición de la Liga de Naciones de Concacaf el equipo panameño salió goleado 3-0 por México en semifinales. Y en el partido por el tercer lugar también cayeron ante Jamaica, por lo que en esta oportunidad Christiansen quiere superar lo conseguido en el anterior torneo.

“No nos podemos conformar con un cuarto puesto otra vez, porque aquí hemos venido para competir y hacer un buen papel. Que si acabamos terceros, pues por lo menos hemos avanzado”, resaltó el entrenador.

“Ahora mismo lo que quiero es estar en esa final, para eso hay que ganar a Estados Unidos y hacer un papel muy bueno porque sabemos a quién nos enfrentamos”, complementó el entrenador del conjunto centroamericano.

Esta es la cuarta edición de la Liga de Campeones de Concacaf y el seleccionado panameño no ha podido pasar del cuarto lugar. Ambos conseguidos en 2023 y 2024, pero ahora tienen la oportunidad de disputar por primera vez la final de este torneo.

