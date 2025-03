Southwest Airlines compensará a sus clientes más fieles

Southwest Airlines anunció que está implementando nuevas iniciativas que apoyan los objetivos comerciales y crean opciones para los clientes actuales y futuros de la aerolínea nacional más grande de Estados Unidos. Las iniciativas anunciadas recompensarán a los clientes más leales de la aerolínea y brindarán a todos los clientes más opciones para una gama más amplia de experiencias de viaje.

“Tenemos una gran oportunidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, atraer nuevos segmentos de clientes por los que no competimos hoy y recuperar los niveles de rentabilidad que tanto nosotros como nuestros accionistas esperamos”, declaró Bob Jordan, presidente, director ejecutivo y vicepresidente del consejo de administración de Southwest Airlines . “Haremos todo esto sin perder de vista lo que nos ha hecho fuertes: nuestra gente y el servicio al cliente auténtico, amable y galardonado que solo ellos pueden brindar”.

Las iniciativas anunciadas incluyen:

· Southwest seguirá ofreciendo dos maletas documentadas gratis a los Socios Preferentes de Lista A de Rapid Rewards y a los Clientes que viajen con tarifas Business Select, y una maleta documentada gratis a los Socios de Lista A y otros Clientes selectos. Southwest acreditará una maleta documentada a los titulares de la Tarjeta de Crédito Rapid Rewards. A los clientes que no califiquen para estas opciones de maletas gratis se les cobrará la primera y la segunda maleta documentada (se aplican límites de peso y tamaño). Los cambios se aplicarán a los vuelos reservados a partir del 28 de mayo de 2025.

· La aerolínea ajustó recientemente la cantidad de puntos Rapid Rewards que los clientes obtienen en vuelos que califican. Ahora, los clientes obtienen más puntos con las tarifas Business Select, mientras que ganan menos con las tarifas Wanna Get Away y Wanna Get Away Plus. Southwest Rapid Rewards, el programa de fidelización de la aerolínea, también implementará tasas de canje variables para vuelos con mayor y menor demanda.

· Estas medidas estratégicas, destinadas a fortalecer y recompensar la lealtad entre Southwest y sus clientes más fieles, crean nuevas oportunidades para llegar a los consumidores que valoran la tarifa por encima de todo. Para adaptarse a estos cambios, Southwest introducirá una nueva tarifa Básica en nuestros boletos más económicos adquiridos a partir del 28 de mayo de 2025, antes de ofrecer opciones de asientos asignados y espacio adicional para las piernas.

· Southwest continúa ampliando sus canales de distribución para llegar a nuevos clientes, con vuelos y productos tarifarios ahora disponibles para reservar a través de la agencia de viajes en línea Expedia, desde el mes pasado.

· Los créditos de vuelo emitidos para boletos comprados a partir del 28 de mayo de 2025 vencerán un año o antes a partir de la fecha de emisión del boleto, dependiendo del tipo de tarifa adquirida.

Estos cambios se suman a las iniciativas ya en marcha en Southwest, incluyendo la próxima implementación de asientos asignados y opciones de espacio adicional para las piernas, y una colaboración inicial con Icelandair, un estándar de la industria, que comenzó el 13 de febrero, el mismo día en que se lanzaron los primeros vuelos nocturnos programados de la aerolínea.

