La Casa de los Famosos All-Stars: Luca y Caramelo dividen opiniones, los fans protejeran a su favorito

Reclama el público. Reclaman los fandoms. Reclaman los famosos. Reclaman los habitantes. Anoche, durante la gala del cine y la moneda del destino, el público de La Casa de los Famosos All-Stars se topó con un contenido sumamente peculiar, y altamente “peligroso”. La producción sigue motivando los enfrentamientos, pero pidiendo contención y respeto.

Las dos monedas del destino que se jugaron dentro de la casa, tanto divirtieron como dividieron. Por una parte Niurka regresó a su cuarto agua, gracias a la primera moneda ganada por Uriel del Toro. Lo que generó el ingreso de Lupillo Rivera al cuarto fuego, dejando sólo a Luca Onestini dentro de agua con Caramelo, Rey Grupero y Niurka Marcos.

Una de las cintas sirvió para que el cuarto tierra viera algunas de las facetas que el público está censurando de Dania Méndez. Mientras que otra solo sirvió para dividir aún más la casa y al público televidente. Los protagonistas de esta producción fueron nada más y nada menos que Luca Onestini y Carlos, “Caramelo”, Cruz.

“No te toco porque me das asco”, le dijo Luca a Caramelo. El italiano además le dijo “no te toco porque me ensucias”. Mientras que Caramelo también lo increpó diciéndole “media pasta”. En jerga dominicana la frase parece tener dos intenciones, una en referencia al jabón -pasta de jabón- porque Luca no siempre se baña; la otra, es una supuesta referencia a ser “medio hombre”.

Desde el contexto literal la verdad es que ambos se han faltado el respeto. Eso es innegable. Ambos comparten la misma responsabilidad.

Ahora bien, más allá de esto, las palabras de Luca sí han incomodado a muchos, algunos creen que estas poseen una connotación racista. Si bien es cierto el italiano en ningún momento hace mención al color de piel del dominicano de manera explícita, el público en gran medida aparece dividido en la interpretación de los hechos, “no es racista” dicen muchos. “Es racista”, apuntan otros.

Periodistas como Pamela Noa consideran que las palabras de Onestini son racistas, así mismo lo apunta en su canal de YouTube, mientras que yo misma me planteo la misma posibilidad, aunque reconozco que la ambigüedad alimente la duda, ya que Luca no fue explícito en su aseveración.

Dicho esto, ¿es justo que la producción con una película como esta, en donde los protagonistas son Luca y Caramelo, pareciera ofrecer más una ventana para exculpar a Luca y no a Caramelo?

Para muchos ahí está el problema, uno no es mejor que el otro. Ambos se equivocaron y la aparente inclinación de la producción hacía el italiano hace que el público se sienta no sólo incómodo con Luca Onestini sino también con la producción de La Casa de los Famosos All-Stars. Ahora, también es cierto que ahora tenemos un tercer participante en este drama de la casa, ya que la producción también parece estar jugando.

