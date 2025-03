Seguro Social quita opción de verificación de identidad por teléfono

A partir del 31 de marzo, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) implementará nuevas medidas de verificación de identidad para combatir el fraude en los pagos.

Estas modificaciones significan que los beneficiarios no podrán verificar su identidad por teléfono, y aquellos que no puedan hacerlo mediante el portal en línea ‘My Social Security’ deberán visitar una oficina local en persona para completar el proceso.

El objetivo de esta medida es frenar el fraude en los pagos por depósito directo, que ha causado pérdidas de más de $100 millones anuales, según Leland Dudek, comisionado interino de la SSA.

“El Seguro Social podrá proteger mejor a los estadounidenses mientras agiliza el servicio”, comentó Dudek durante una conferencia telefónica con periodistas.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los jubilados advierten que este cambio podría afectar negativamente a los estadounidenses mayores, especialmente aquellos que viven en áreas rurales o tienen dificultades de movilidad, con acceso limitado a Internet o que viven lejos de las oficinas del Seguro Social.

Además de la modificación en el proceso de verificación de identidad, la SSA también anunció que se acelerará el procesamiento de solicitudes de cambio de depósito directo, tanto en persona como en línea, reduciendo el tiempo de espera a un solo día.

Anteriormente, los cambios de depósito directo en línea tardaban 30 días en procesarse.

Cabe destacar que la SSA también ha comenzado a cerrar oficinas en varias partes del país, y se prevé que esto continúe.

Algunas oficinas de campo, incluidas en estados como Arkansas, Texas y Florida, ya han sido cerradas o están en proceso de cierre.

Esto se suma a un plan de despidos masivos de empleados que podría dificultar aún más el acceso a los beneficios, especialmente para aquellos que dependen de las oficinas locales.

