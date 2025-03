Hermano del migrante acusado de asesinar a Laken Riley será deportado de EE.UU.

Diego “Gocho” Ibarra, hermano de José Ibarra, el inmigrante venezolano que asesinó a la estudiante de enfermería Laken Riley en febrero de 2024, fue sentenciado a cuatro años de prisión por el uso de una tarjeta de residencia falsa. Además, será deportado tras cumplir su condena.

El fallo fue dictado este miércoles por un juez federal, quien determinó que Ibarra no podrá optar a libertad condicional y quedará bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al finalizar su pena. Así lo informó The New York Post.

Vínculo con el asesinato de Laken Riley

Diego Ibarra vivía en un apartamento en Athens, Georgia, junto a su hermano José y otros dos venezolanos: Argenis Ibarra, de 25 años, y Rosbeli “La Gorda” Flores Bello, de 29 años. Tras el asesinato de Riley, todos fueron interrogados y arrestados.

Argenis Ibarra y Flores Bello también admitieron haber usado documentos falsos y, aunque se declararon culpables en diciembre de 2024, hasta ahora seguían en Estados Unidos. Sin embargo, el juez ordenó que fueran puestos bajo custodia del ICE de inmediato.

Un historial de ingresos irregulares a Estados Unidos

Las investigaciones revelaron que Diego Ibarra ingresó ilegalmente a Estados Unidos en múltiples ocasiones. Fue detenido por primera vez en abril de 2023, cerca de Eagle Pass, Texas, y deportado a México. Un mes después, intentó cruzar nuevamente por El Paso, Texas, donde protagonizó un enfrentamiento con agentes de la Patrulla Fronteriza.

El presidente Donald Trump firmó en enero la Ley Laken Riley. Foto: Evan Vucci / AP

Luego de ser liberado bajo el programa de Alternativas a la Detención, debía presentarse en Nueva York para su proceso de asilo, pero nunca lo hizo. En mayo de 2023, se le perdió la pista cuando cortó el monitor GPS de su tobillo en Colorado.

Tras establecerse en Georgia, Diego Ibarra acumuló varios arrestos por delitos como manejar bajo la influencia del alcohol, robo en tiendas y altercados domésticos.

Mientras estaba en prisión por el uso de documentos falsos, causó graves daños en su celda al romper el sistema de rociadores y fue descubierto con armas improvisadas, según New York Post.

¿Vinculado al Tren de Aragua?

Las autoridades sospechan que Diego Ibarra podría estar relacionado con la pandilla venezolana Tren de Aragua, con base en sus tatuajes y publicaciones en redes sociales donde hace supuestas señales de la organización.

El gobierno de Donald Trump deportó el domingo a cerca de 300 venezolanos señalados de pertenecer a esa banda delictiva a El Salvador, donde se encuentran detenido en una cárcel de máxima seguridad. Se desconoce cuál podría ser el paradero de José Ibarra, ya que el régimen de Nicolás Maduro no ha permitido más vuelos de deportación desde Estados Unidos.

@cnnee El venezolano José Ibarra de 26 años fue declarado culpable de diez cargos, entre ellos homicidio con malicia y lesiones agravadas por el juez Patrick Haggard. LakenRiley, estudiante de enfermería de 22 años, corría en el campus de la Universidad de Georgia cuando Ibarra la atacó y mató. #cnnenespañol ♬ sonido original – CNN en Español – CNN en Español

