Los cinco favoritos de Alicia Machado en La Casa de los Famosos All-Stars

El juego en La Casa de los Famosos All-Stars avanza rápidamente y Alicia Machado, quien ganó la primera temporada de este reality show, reveló quiénes son sus favoritos, por lo que han mostrado en este mes y medio de competencia.

En una entrevista con el programa Se pone caliente, la actriz venezolana dijo: “Mis favoritos son Adame, Rey Grupero, mi comadre, la Manelyk, Paty Navidad, Caramelo, me encanta ese chamo dominicano, tan lindo, tan pueblo, honesto, sincero, tan él, tan bravo”.

La famosa forma parte del grupo de panelistas del reality show de Telemundo, en donde analiza varios de los momentos más importantes que ocurren en el programa.

En esta entrevista, la artista dijo también que se siente en la confianza de aconsejar a algunos participantes porque el público la favoreció en la primera temporada.

Alicia Machado también habló de la situación en Venezuela, un tema del que cree no debió hablar como lo hizo hace años. “Si hay algo de lo que yo me arrepiento y lo digo creo que en exclusiva porque no he hablado de estos temas. Me arrepiento de haber hablado de política en Venezuela, haber hablado como estuvimos todos en algún momento manifestándome y pidiendo por la libertad porque eso me costó un hermano”.

Agregó que referirse a la política no es fácil, pues es algo muy sucio. “En el mundo de la farándula nos criticamos entre todos. No es lo mismo criticar a un actor, que criticar a alguien del régimen de Venezuela. Hay muchos intereses. Por eso hoy en día me arrepiento de haberme expresado, como todos los venezolanos, llena de impotencia”, destacó.

La venezolana explicó que es un personaje de opinión bastante importante y por eso cualquier cosa que hable de su país, lo usan en su contra, según indicó.

“Entonces yo creo que mientras yo tenga a mi familia y a personas de quien cuidar, prefiero mantenerme al margen de cualquier tipo de opinión política”, sostuvo.

Sigue leyendo:

· En la séptima gala de nominación, así repartió sus puntos Niurka: tres a Dania, dos a Paty y uno a Julia

· Nominados en La Casa de los Famosos All-Stars hoy 20 de marzo

· Erubey asegura que en las galas seguirá apoyando a “charquito”, en La Casa de los Famosos All-Stars