Mujer latina murió detenida en Rikers Island: 4to caso en 30 días en cárceles de Nueva York

Sonia Reyes, una mujer de 54 años que estaba cumpliendo una sentencia corta de 12 meses en la cárcel de Rikers Island por un delito menor de agresión, falleció la madrugada de ayer y su hijo acusó al centro de detención -el más grande de la ciudad- de haberla “matado”.

El deceso fue un aparente suicidio, según las fuentes, pero su hijo niega esa versión. Sucedió en West Facility y es la 4ta muerte relacionada con las cárceles de la ciudad de Nueva York desde el 19 de febrero, es decir, en 29 días. Esto se produce en medio de una creciente preocupación, ya que la población carcelaria de la ciudad ha superado los 7,000 reclusos.

La muerte de Reyes fue impactante, dijo al Daily News su hijo Michael Campudoni, señalando que había hablado con ella apenas dos días antes. “Estaba bien… No tenía pensamientos suicidas ni medios para hacerlo. Eso es una completa mentira”.

Sarena Townsend, abogada y ex comisionada adjunta de asuntos internos y disciplina de Rikers Island, calificó la oleada de muertes de “alarmante”. “Hemos visto picos como éste en el pasado cuando los líderes perdieron el foco o colocaron a las personas equivocadas en puestos gerenciales. En este caso, creo que el incremento está relacionado con el aumento de la población y la incapacidad del personal para gestionar a todos los detenidos. La actividad de pandillas y el consumo de drogas siguen siendo rampantes en la isla, por lo que el caos no ha disminuido. Sin una rendición de cuentas adecuada y sin administradores capaces de gestionar el aumento de la población, es inevitable que se produzcan muertes y violaciones constitucionales”, declaró.

Los funcionarios penitenciarios informaron que el personal que distribuía el desayuno no recibió respuesta de la detenida alrededor de las 4:47 a.m. e intentaron reanimarla con un equipo médico, pero sin éxito. Fue declarada muerta a las 5:23 a.m. del jueves, pero no confirmaron la causa del deceso.

Las cifras publicadas por “Vera Institute of Justice” muestran que la población carcelaria de la ciudad de Nueva York ha superado los 7,000 reclusos por primera vez en años. Con las liberaciones durante la pandemia, el sistema alcanzó su mínimo en décadas, con 3,828. Desde entonces, la población ha crecido de forma constante, salvo por una disminución entre septiembre y diciembre de 2021. Hasta el miércoles el total era 7,056, de los cuales el 57% (4,006) tenía un problema de salud mental diagnosticado.

La alcaldía de Nueva York ha calificado el aumento de la población como inevitable, dadas las graves acusaciones que enfrentan muchos de los detenidos. Sin embargo, el miércoles, la Comisión Independiente de Rikers, en un informe, calificó la población carcelaria de “inflada artificialmente” debido a los retrasos judiciales y a la elevada población de enfermos mentales.

