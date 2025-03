Conoce a los campeones de cada edición de la Liga de Naciones Concacaf

Este domingo 23 de marzo en el SoFi Stadium de California se llevará a cabo la final de la Liga de Naciones Concacaf entre México y Panamá.

La selección azteca llegó a la definición por el título tras vencer en cuartos a Honduras y en semifinal a Canadá. Mientras que el combinado canalero derrotó a Costa Rica en cuartos y dio el batacazo ante Estados Unidos para meterse en su primera final.

Campeones de cada edición

Este año es la cuarta edición de la Liga de Naciones Concacaf y sin duda Estados Unidos ha sido el gran dominante del torneo ganando cada una de las tres ediciones anteriores. Sin embargo este año habrá un campeón inédito al ser México y Panamá los finalistas.

2019-2020. Estados Unidos. Final vs. México

2022-2023. Estados Unidos. Final vs. Canadá

2023-2024. Estados Unidos. Final vs. México

Panamá buscará hacer historia

Tomando en cuenta la jerarquía y experiencia México cuenta con mayor favoritismo en esta final. Además buscarán reivindicarse de los dos campeonatos perdidos ante Estados Unidos.

Por otro lado Panamá jugará su primera final, siendo su mayor logro dos cuartos lugares en las dos ediciones pasadas. Y así como dio el batacazo ante Estados Unidos en semifinal, buscará repetirlo ante México en la gran final.

