“Nos sentimos en sintonía”: Santiago Giménez destaca la dupla que hizo con Raúl

El delantero de la selección mexicana, Santiago Giménez, se mostró ilusionado luego de la contundente victoria que consiguió el Tri ante la selección de Canadá y especialmente por la dupla que realizó con su compatriota Raúl Jiménez; resaltó que ambos tuvieron una gran sintonía dentro del terreno de juego y espera que este tipo de estrategias se vuelvan a aplicar para brindar un mayor porcentaje de peligro para los equipos rivales.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN en la zona mixta tras la finalización del partido, donde consideró que toda la plantilla jugó un papel fundamental para alcanzar este triunfo y asegurar su pase a la final de la Concacaf Nations League que disputarán contra el combinado nacional de Panamá, el cuál dio la sorpresa al derrotar a la selección de Estados Unidos 1-0.

“Nos sentimos en sintonía, desde el portero hasta la delantera, creo que todos estamos en la misma, obviamente Canadá es complicado, pero supimos jugarle de tú a tú y ganarle”, dijo.

“Nos entendimos bien, no solo nosotros sino todo el equipo. Es para mi un orgullo jugar a lado de Raúl, un gran delantero como él que tengo que aprenderle mucho y vamos a seguir para adelante”, agregó el Bebote.

Inglewood, California, Estados Unidos, 20 de marzo de 2025. durante el partido correspondiente a las Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-2025, entre la Selección de Canadá y la Selección Nacional de México, celebrado en el SoFi Stadium. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Raúl Jiménez enfocado

El delantero Raúl Jiménez tampoco pudo ocultar su alegría tras el partido ante Canadá, especialmente tras marcar el doblete que le dio la victoria al equipo; sostuvo que se sintió cómodo con la decisión de jugar junto a Santiago y que espera poder seguir marcando la mayor cantidad de goles posibles para darle un nuevo título al combinado azteca.

“Contento de esta oportunidad que nos dio el ‘Vasco’, sabe que estamos en un buen momento en nuestros equipos, a veces tienen más preocupada la defensa, fue un experimento que resultó bien, no tuvimos ocasiones de gol, pero nos asociamos, tuvimos jugadas, fue simplemente hacer nuestro juego y creer que podemos hacerlo”, resaltó.

“Quiero seguir ayudando al equipo en lo que me toca, dando mi mayor esfuerzo, no me voy a dar por vencido, que vengan los mayores goles posibles para llegar a lo más alto”, concluyó Jiménez

