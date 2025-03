Wendy Guevara tiene fecha de salida de ‘Desiguales’

Fue el pasado 17 de febrero cuando Wendy Guevara dejó perplejas a Adamari López, Karina Banda, Amara la Negra, Migbelis Castellanos y a la doctora Nancy tras presentarse en el estudio como la sexta ‘Desigual’. A su vez, la reacción de cada una se viralizó rápidamente, ya que la producción se había encargado de mantener todo bajo perfil hasta el momento en el que ingresó al plató.

Sin embargo, muchos televidentes se han estado preguntando si estará en el talk show de forma permanente o temporal, y sí, será temporal, debido a que parte de su participación en el programa es porque está suplantando a la modelo profesional Migbelis Castellanos, quien se encuentra de permiso porque próximamente le dará la bienvenida a su bebé.

Será hasta el mes de abril que Wendy haga la suplencia en Univision, según reportó Televisa Espectáculos. Igualmente, ella destacó que lo feliz que se ha sentido en las últimas semanas. El comentario también surge tras algunos titulares que sugieren que, aparentemente, no todas las presentadoras están a gusto con ella: “Me siento espectacular. Mi paso por Univision Televisa ha sido muy bonito, todos me han tratado súper bien. Estoy agradecida con las chicas“.

A finales del mes de Abril Wendy Guevara termina su temporada en Desiguales y regresa a México donde estará grabando una serie sobre su vida ✨ pic.twitter.com/OXisvYsWiT — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) March 19, 2025

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ aclaró el tipo de relación que sostiene con López, ya que algunos medios de comunicación han reseñado y que supuestamente se la llevan bastante mal, pero resulta que es todo lo contrario, y se lo contó a Televisa Espectáculo: “Adamari es una persona linda y sencilla, y a pesar que lleva muchos años, ella me da tips, siempre está ahí. No se crean de chismes, obviamente yo no estaría en un lugar donde me traten mal“.

El mencionado medio de comunicación detalló que el motivo de su corta estancia en el talk show e Univision se debe a que tiene que continuar con sus presentaciones, y seguirá un proyecto para realizar una serie biográfica sobre ella. Así que, a través de las redes sociales, nos mantendremos enterados de los pasos que dé Guevara.

Recordemos que hace pocos días la influencer también compartió unas imágenes del perfume que había lanzado en preventa. Por ello, nos mantendremos atentos a los pasos que siga dando en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· ¡Wendy Guevara es la nueva conductora de Desiguales!

· Wendy Guevara: reacciones tras ser la nueva Desigual

· Dra. Nancy Álvarez compartió su perspectiva sobre Wendy en Desiguales