Maripily Rivera le responde al novio de Alejandra Tijerina: ‘Mi fandom no se vende’

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera le respondió a Masad Altamimi, novio de Alejandro Tijerina, quien le pidió que apoyara a la modelo mexicana dentro de La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena Telemundo.

“Yo quiero enviarle un mensaje bien importante y que ustedes entiendan. Mi fandom no se vende, mi fandom sabe muy bien a quién deben de apoyar y a quién deben sacar”, dijo en su cuenta en Instagram el ‘huracán boricua’, como también es conocida la ganadora de la cuarta temporada del reality show.

El mensaje de Maripily Rivera para el novio de Alejandra Tijerina

Maripily habla del árabe que intentó comprarla a ella y a los fans puertorriqueños, igual que hizo con Alejandra. Deja claro que ni se vende ni se deja manipular, y que el apoyo del público no se compra con dinero, mucho menos el de Puerto Rico. #LCDLFAlIStars pic.twitter.com/IN3bOgKB0P — Heliodromus_Tarot (@HeliodromusT) March 22, 2025

La famosa explicó que sus seguidores saben por quién votar debido a los mensajes que ella publica en las redes sociales.

“Yo no me vendo, a mí no me hace falta ni el dinero ni el trabajo. Así que se contrate a otra persona porque mi fandom no se vende para nada. Nosotros vamos a apoyar a la gente que ha estado en Puerto Rico, nos ha apoyado, ha respetado a mi isla, me ha respetado a mí”, agregó.

Maripily Rivera dijo que no pueden apoyar a quienes han sido soberbios o prepotentes con ella o los boricuas.

Recordó que el público puertorriqueño es muy poderoso, pues lograron que ella ganara La Casa de los Famosos All-Stars.

Insistió en que no puede prestar su fandom para apoyar a otros y menos si hay dinero de por medio: “Yo no hago ese tipo de trabajo. Segundo, para ustedes tener todo el público que tengo yo y no es nada más Puerto Rico, pues también está México, Estados Unidos y Latinoamérica, ustedes tienen que ser auténticos”.

La ganadora del programa destacó que su público la ama porque se mostró tal cual es y agradece todo el respaldo que le han dado.

Con esto, Maripily Rivera deja claro que no tiene intenciones en venderse para apoyar a ningún habitante de la casa y que solo jugará a favor de quien ella considere que lo merece.

Sigue leyendo:

· En la séptima gala de nominación, así repartió sus puntos Niurka: tres a Dania, dos a Paty y uno a Julia

· Nominados en La Casa de los Famosos All-Stars hoy 20 de marzo

· Así van las votaciones hoy 21 de marzo en La Casa de los Famosos All-Stars