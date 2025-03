Pensó que lo deportarían a Venezuela y terminó preso en la cárcel para terroristas de El Salvador

Julio Zambrano Pérez, un joven venezolano detenido por las autoridades migratorias en Estados Unidos, creyó que su deportación lo llevaría de regreso a su país de origen, pero hace una semana lo trasladaron a El Salvador, donde permanece encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión de máxima seguridad del gobierno de Nayib Bukele para encerrar a presuntos miembros de pandillas.

La última llamada antes de desaparecer

El último contacto de Zambrano con su esposa, Luz Zambrano, fue una llamada en la que le dijo que estaba a punto de ser deportado. “Me llamó el viernes (14 de marzo) y me dijo que lo iban a mandar a Venezuela. Me advirtió que ya no podría comunicarse más conmigo porque lo sacarían, y yo solo le pedí a Dios que todo saliera bien”, contó Luz en una entrevista con Noticias Telemundo.

Sin embargo, al día siguiente, su familia despertó con la noticia de que más de 200 migrantes llegaron a territorio salvadoreño. “Su hermana me despertó y me dijo que vio la noticia que sacó Bukele, que dice que lo enviaron a El Salvador, le dije que se calmara, que no podíamos desesperarnos”, relató.

Poco después, confirmaron la detención de Julio en el Cecot porque su nombre apareció en una lista publicada con la identificación de todos los migrantes deportados desde Estado Unidos.

Acusado por sus tatuajes

Según su familia, la única razón por la que Zambrano fue vinculado con la organización criminal Tren de Aragua es porque tiene tatuajes. “Está preso injustamente solo por ser de Aragua y tener dos tatuajes. Eso no nos hace delincuentes a ninguno”, denunció su hermana Beymar Zambrano.

“Hay muchas personas profesionales que tienen tatuajes y no por eso son criminales”, dijo.

Julio Zambrano una rosa y una corona tatuadas. Foto: Facebook Julio Zambrano / Cortesía

Su esposa aseguró que su marido no tiene ninguna relación con el Tren de Aragua. “Nosotros solo nos hemos dedicado a trabajar. No le hemos hecho daño a nadie”, afirmó en su conversación con la cadena de noticias.

Luz Zambrano, quien tuvo a su segunda hija hace un mes, recordó lo difícil que ha sido enfrentar esta situación en medio del nacimiento de la pequeña. “Desde el día en que lo arrestaron ha sido muy difícil. Yo estaba con nueve meses de embarazo, sola con mi hija, y no les importó nada”, dijo con la voz quebrada.

Ahora, enfrenta la dura realidad de explicarle a su hija mayor porqué su padre no está con ellas. “Mi hija me pregunta todos los días por su papá y yo le digo que está trabajando y que hay que esperar”, contó.

Mientras su familia busca una forma de sacarlo de la megacárcel salvadoreña, denuncian que su caso es parte de una serie de irregularidades podrían estar costándole la libertad a personas inocentes. “Estamos viendo qué acciones podemos tomar porque esto es completamente injusto”, afirmó.

