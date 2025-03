Javier Aguirre ya piensa en la Copa Oro y en el Mundial tras ganar la Nations League

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, destacó que la conquista del título de la Concacaf Nations League se debe a la entrega de todos los miembros de la plantilla en el terreno de juego y aplaudió el trabajo de cada uno de ellos al poder superar en un muy disputado duelo al combinado nacional de Panamá.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior a este compromiso en el que lograron dominar gracias a un doblete del delantero Raúl Jiménez, quien una vez más fue la figura del compromiso por parte de los aztecas.

“Sería injusto decir que ganamos con huevos; se hicieron muchas cosas bien y no es justo decir que ganamos por el entusiasmo o con pantalones”, expresó el entrenador en sus declaraciones.

“Mis respetos a Panamá, que ha crecido de una manera tremenda. Tienen un equipo sólido, bien trabajado. Cuatro años lleva Thomas Christiansen al frente del grupo y hoy no juegan las finales a ver qué pasa, sino a ganarlas”, agregó el Vasco Aguirre.

Inglewood, California, Estados Unidos, 23 de marzo de 2025. , durante el partido correspondiente a la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-2025, entre la Selección Nacional de México y la Selección de Panamá, celebrado en el SoFi Stadium. Foto: Imago7/ David Vega

Piensa en el Mundial

Javier Aguirre resaltó el enorme enfoque que posee para lograr la mejor actuación posible en las próximas competiciones que tendrá con la selección mexicana, siendo estas la Copa Oro y el Mundial de la FIFA, torneo en el que tiene la tarea de superar la actuación de Qatar 2022, cuando quedaron en fase de grupos.

“Se acerca el Mundial, vamos detrás de lo que deberíamos. En la Copa Oro deberíamos tener ya una base 70-80 por ciento de lo que vamos a presentar en el Mundial. No podremos, pero eso no significa que no podamos acortar plazos y corregir”, concluyó.

