Irán consigue el pase matemático al Mundial de 2026... si Trump lo permite

Sufrieron muchísimo, pero las gradas de Teherán vieron cómo Irán conseguía su clasificación matemática para el Mundial de 2026.

La selección asiática lo logró con un empate a dos ante Uzbekistán, segunda de grupo, que le aleja lo suficiente del tercer clasificado como para sellar su pase a falta de dos jornadas para el final de esta fase de clasificación.

Uzbekistán puso contra las cuerdas al equipo local desde el principio. En el minuto 16 se adelantó gracias a un gol de Erkinov, aprovechando que Khalilzadeh no acertó a despejar un centro desde la izquierda de Sayfiev.

Azmoun, en punta por delante de Taremi, tuvo una ocasión en mano a mano que cruzó demasiado. Irán dominaba mientras que Uzbekistán era muy vertical en sus ataques.

En apenas dos minutos, ocurrió un gol anulado a los uzbekos por fuera de juego, el empate de Taremi y el 1-2 de Fayzullaev. Aparecieron los jugadores de más calidad para estos goles. Primero, Azmoun asistió al delantero del Inter, que le pegó según le llegó con una volea espectacular. Después, el mediapunta del CSKA de Moscú colgó una falta lateral… y ni Erkinov ni Khusanov se entendieron para despejarla, así que el baló entró por el segundo palo.

A Irán no le valía este resultado y lo intentó de todas las maneras posibles. A Azmoun se la sacaron de la línea de gol en una ocasión. Pero el 2-2 terminó llegando a través de Taremi, que cazó un balón suelto en el área pequeña para terminar empujándola en el minuto 83.

A las afueras del Azadi Stadium de Teherán ya tiraban fuegos artificiales aunque el árbitro no había pitado el final. No terminó siendo ninguna osadía, porque el marcador no se movió e Irán estará en el Mundial por cuarta vez consecutiva. Por su parte, Uzbekistán está a solo un punto de también conseguirlo… y sería la primera vez en su historia.

¿Trump lo permitirá?

Irán consiguió la clasificación matemática para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. Pero el problema podría estar en entrar en el primero de esos tres países para toda la expedición de la selección iraní.

Según reveló The New York Times hace unos días, el nuevo Gobierno de Estados Unidos está valorando una lista de 43 países a los que prohibirán la entrada de sus ciudadanos al país americano. Irán está en esa lista marcado en rojo junto a Afganistán, Bután, Cuba, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

Existe un precedente similar hace muy poco. En 2023, Indonesia se negó a permitir que Israel jugase el Mundial Sub-20 que iba a acoger y la FIFA optó por celebrarlo en Argentina. Parece poco probable que esto pueda suceder en una edición Absoluta, pero el Gobierno de Estados Unidos podría tensar mucho esta situación si las informaciones de The New York Times son ciertas.

