Invasor de las vías murió arrollado por el Metro de Nueva York

Una persona murió arrollada anoche por el Metro de Nueva York, causando una grave interrupción en el servicio de la línea L entre Manhattan y Brooklyn.

El servicio de metro de la línea L se vio gravemente interrumpido tras el atropello sucedido, informó la MTA. La víctima no identificada era un hombre que caminaba por las vías de un túnel cerca de la estación 14 Street-Union Square cuando un tren con destino a 8th Av lo atropelló alrededor de las 7:45 p.m. del martes.

“Estaba justo al lado del túnel, así que el conductor no lo vio hasta que fue demasiado tarde”, dijo a Daily News un empleado de la MTA, quien señaló que la víctima no parecía ser una persona sin hogar. Los paramédicos que acudieron al lugar declararon al hombre muerto en la escena. No se sospecha actividad criminal en el incidente.

A pesar de que las cifras de NYPD hablan de una caída en los delitos en el Metro, la violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias, resumió CNN a fines de 2024. El año antes se estimó que unos 3,400 desamparados estaban morando en vagones y estaciones.

La semana pasada Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte (DOT), exigió a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) detalles sobre la delincuencia en el Metro y los autobuses de la ciudad de Nueva York bajo amenaza de retirar fondos, afirmando que los pasajeros “necesitan sentirse seguros y viajar en un entorno libre de delincuencia”.

“Seguiremos luchando para garantizar que el dinero de sus impuestos federales se destine a un transporte público sin delincuencia”, dijo Duffy en la carta donde instó al presidente de la MTA a detallar las medidas que está tomando para restablecer la seguridad y recuperar la confianza del público.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA.

Janno Lieber, presidente de la MTA, comentó sobre la carta de Duffy: “Me siento como el niño al que un profesor le reprende cuando realmente ha hecho la tarea… Hemos hecho mucho para mejorar la seguridad del Metro”.