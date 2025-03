Óscar de la Hoya insiste en el combate de Camarón Zepeda vs Shakur Stevenson

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, aseguró que sigue enfocado en poder conseguir el combate entre el mexicano William ‘Camarón’ Zepeda contra Shakur Stevenson; esto debido a que desea poder conseguirle duelos contra los mejores pugilistas de la actualidad.

Estas declaraciones las realizó el otrora boxeador durante una entrevista ofrecida para FightHub, donde reconoció que Camarón Zepeda (actual campeón interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo) aspira poder levantar el título absoluto y Shakur es quien ostenta este cetro en dicho organismo.

“Esa será una pelea que veremos más adelante este año, y la haremos, y será una gran pelea. William está dispuesto a enfrentar a cualquiera. Está en ese momento de su carrera en el que está dispuesto a enfrentar a cualquiera”, expresó De la Hoya en sus declaraciones.

Shakur Stevenson podría ser el próximo rival de Camarón Zepeda. Crédito: John Locher | AP

A pesar de estos esfuerzos, Zepeda todavía debe defender su título interino contra Tevin Farmer en la revancha que se disputará este sábado en Cancún; de ahí espera poder tener todo lo necesario para poder enfrentarse contra Stevenson y así buscar el nocaut para levantar el cinturón.

“Este es el tipo de peleas que Zepeda quiere, Shakur Stevenson, el mejor. El boxeo actual se centra en el negocio, y no me gusta y lo odio. Muchos boxeadores están cobrando más de lo que valen, y las peleas importantes no se están dando. Realmente creo que Shakur quiere ser grande y quiere pelear con los mejores. Pienso lo mismo de William Zepeda”, agregó.

El promotor destacó que Shakur Stevenson no es invencible y una muestra de esto fue lo registrado en su último combate contra Josh Padley, por lo que confía en poder alcanzar una valiosa victoria.

“Shakur es un hombre difícil de vencer, pero no imposible. Su estilo es muy complejo. Padley lo metió en algunos problemas de vez en cuando”, concluyó De la Hoya.

