Ancelotti desmiente contactos con Brasil y reafirma su compromiso con el Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, cerró este miércoles cualquier especulación sobre un posible fichaje por la selección brasileña, tras los rumores surgidos después de la contundente derrota de la ‘Canarinha’ ante Argentina (4-1) en las eliminatorias sudamericanas.

“No, simplemente no”, afirmó el estratega italiano al ser preguntado si la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se había comunicado con él. “El contrato habla claro y no tengo nada que añadir a esto, le tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid”, recalcó.

El nombre de Ancelotti ha sonado con fuerza en Brasil desde hace meses, especialmente después de que el exastro Ronaldo Nazario expresara públicamente su deseo de verlo dirigir al combinado nacional.

Sin embargo, Carletto aclaró que nunca ha tratado ese tema con “El Fenómeno”: “No recuerdo haber hablado con él sobre esto. Nos hemos visto en varias ocasiones, pero nunca lo comentamos”.

Brasil atraviesa un momento complicado en las eliminatorias para el Mundial 2026. Tras caer ante Argentina en el Maracaná en la primera vuelta, repitió derrota en Buenos Aires, dejándola en cuarta posición con 21 puntos, a diez unidades del líder, la Albiceleste.

Mientras tanto, Ancelotti, con contrato en el Bernabéu hasta junio de 2026, prefirió centrarse en los retos inmediatos del Madrid, que aspira a todo en esta temporada.

“Estoy bastante acostumbrado a este mundo, tengo muchas cosas en las que pensar. Lo que pasa alrededor de mí y mi futuro, del mercado de fichajes, no me importa; estoy focalizado en este tramo de temporada que es muy importante. Estamos muy cerca y es vital estar centrado en mis jugadores para sacar el mejor rendimiento. Tenemos algo muy cerca y no queremos perderlo”, sentenció.

Sigue leyendo:

–¿Hubo alineación indebida del Barcelona frente a Osasuna? Esto dice la norma FIFA

–El Barcelona goleó 3-0 al Osasuna y toma distancias en el liderato de LaLiga

–Perito de la autopsia asegura que Maradona “podría haber estado 12 horas en agonía”