¿Hubo alineación indebida del Barcelona frente a Osasuna? Esto dice la norma FIFA

El FC Barcelona está inmerso en una nueva polémica por detalles administrativos. Al parecer, incurrió en una alineación indebida en el partido de este jueves, el cual ganó por 3-0 sobre Osasuna, en Montjuic. El equipo de Pamplona ahora podría recurrir a la impugnación del encuentro, y de ser favorecido, el club catalán perdería los tres puntos.

La situación se enfoca en el defensa central Iñigo Martínez, que disputó el compromiso como titular, menos de cinco días después del juego que España jugó contra Países Bajos en la UEFA Nations League. El futbolista de 33 años fue convocado por Luis de la Fuente, pero se cayó de la lista por lesión, momento en el que se activa la siguiente norma de la FIFA, en su artículo 5.

¿Hubo alineación indebida del Barcelona?

“Un jugador que, debido a lesión o enfermedad, no pueda asistir a una convocatoria de la asociación del país cuya nacionalidad ostenta, deberá, si esta asociación lo solicita, someterse a un examen médico realizado por un médico designado por la asociación. Si el jugador así lo desea, dicho examen médico se hará en el territorio de la asociación donde está inscrito.

Un jugador convocado por su asociación para una de sus selecciones representativas no tiene derecho, a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario, a jugar para el club al que pertenece durante el periodo que dure o debiera durar su liberación, conforme a las disposiciones del presente anexo, más un periodo adicional de cinco días”, expresa el anexo 1 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores.

En este sentido, la selección española jugó el domingo contra Países Bajos, por lo que el jueves solo habían pasado cuatro días desde el encuentro.

Para librarse de este rollo, en caso de que Osasuna decida impugnar el partido, la clave para el Barcelona sería demostrar que la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) liberó “expresamente” a Iñigo Martínez de la convocatoria, por lo que estaría plenamente disponible para jugar.

La RFEF y el Barcelona aseguran que sí hubo comunicación

Según la Federación y el Barcelona, Martínez sí fue “expresamente” liberado y no hay motivo para la impugnación, acción que el Osasuna no ha activado, pero que medita hacerlo.

De acuerdo con el diario Marca, el organismo nacional y el club catalán coinciden que el mismo lunes 17 de marzo ya hubo un comunicado explicando que el futbolista era baja de la concentración, aduciendo el parte médico enviado por el Barcelona. Sin embargo, esta postura aún no convence a los dirigentes de Osasuna, que a las 11:00 am del viernes (hora de España) no había presentado impugnación alguna.

En caso de que el cuadro navarro lleve el partido a las oficinas, el asunto quedaría en manos de la RFEF, pero tendrá que presentar pruebas contundentes, ya que el organismo parece estar convencido de que no hubo infracción.

El Barcelona es líder en solitario de La Liga, con tres puntos por encima del Real Madrid. El juego contra Osasuna, por la jornada 27, estaba aplazado por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro.

De perder los tres puntos por alineación indebida, estarían ambos equipos igualados en puntos, dejando La Liga mucho más abierta, a falta de 10 partidos.