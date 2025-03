Laura Bozzo quiere hacer equipo con Manelyk en La Casa de los Famosos All-Stars

Luego de la molestia que le causó quedar nominada este jueves, la presentadora de televisión Laura Bozzo se ha mostrado decidida a cambiar de estrategia y por ende ha mostrado su interés de hacer equipo con Manelyk González y Alejandra Tijerina en La Casa de los Famosos All-Stars.

En una conversación que tuvo este viernes la conductora peruana, le dijo a las dos habitantes del cuarto Agua: “Yo a Lupe lo quiero un montón, pero a Paulo no lo quiero, no es una persona leal, ahora me doy cuenta”.

Ellas le respondieron que es algo normal que con el paso del tiempo ocurran estas cosas, pues a medida que avanza la competencia se van conociendo más.

“Maripily tenía razón perfecto a Paulo, perdóname, pero esa es la verdad y si yo regreso, yo juego contigo”, le dijo a Manelyk.

En este sentido, comentó a la ex Acapulco Shore: “Que no se venga a poner histérica Niurka, pero quiero jugar contigo. La única persona con la que he sido leal y me ha sido leal eres tú”.

“Por fin dejé de ser la pendeja mamona y ahora sí soy yo, tú me conoces hermana, estaba contenida”, destacó la conductora de programas como Laura en América, quien además afirmó que ahora estará renovada y dispuesta a darlo todo en el reality show.

¿Qué opina Niurka Marcos de un posible cambio de Laura Bozzo?

La actriz cubana está en contra de que su compañera se sume al equipo Agua. Básicamente porque no confía en ella en el juego.

“No van a querer eso acá adentro, ni ese escándalo, ni que les digan péiname, acicálame y lleva y trae”, dijo la ‘mujer escándalo’, como también es conocida, a sus compañeros de cuarto.

Por su parte, Caramelo tampoco se mostró muy emocionado con la idea y por esa razón afirmó: “Te voy a decir como hace mi mamá, ‘te quiero y te amo, pero de lejos'”.

Con esto, se descarta, al menos por ahora, que Laura se sume a este equipo, pero lo que sí es claro es su molestia con el cuarto Fuego, por lo que podría buscar nuevos horizontes en los próximos días.

Sigue leyendo:

· Laura Bozzo amenaza con irse de La Casa de los Famosos All-Stars

· La Jefa da un vuelco a las nominaciones de esta semana en La Casa de los Famosos All-Stars

· Fuego descubrió que Alejandra es la verdadera estratega y la quieren en su equipo: La Casa de los Famosos All-Stars