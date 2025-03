Canelo Álvarez revela los detalles por los que no se concretó la pelea contra David Benavídez

El boxeador mexicano y campeón de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, decidió hablar sobre los motivos por los que no se ha llegado a un acuerdo para concretar el combate contra el mexicoamericano David Benavídez; al mismo tiempo cuestionó el enfoque que ha realizado el pugilista para poder lograr el ansiado enfrentamiento que se ha convertido en uno de los más esperados por la afición.

Estas declaraciones las realizó el Canelo durante una entrevista ofrecida para FightHype, donde consideró que el Monstruo Mexicano “no ha logrado nada” en su carrera como boxeador profesional para poder enfrentarlo; esto a pesar de ser en un punto su rival mandatorio para intentar arrebatarle el cinturón de campeón.

“No sé bien cómo responder esto, pero creo que la forma en que habla… Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no solo conmigo, con todos”, expresó el pugilista mexicano que ya confirmó su duelo contra el estadounidense Terence Crawford para el próximo 13 de septiembre.

“No ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría. Hay muchas cosas que no tienen sentido. En este punto de mi carrera, puedo hacer lo que quiera, nadie puede quitarle nada a mi legado. Si ven mi historial, he peleado contra todos los mejores, todos los élite. Estoy muy satisfecho con mi trayectoria”, agregó el campeón azteca.

Marco Verde la próxima estrella

El Canelo Álvarez también afirmó que Marco Verde se convertirá en la próxima gran estrella mexicana en el boxeo internacional debido a las impresionantes condiciones que ha mostrado dentro del cuadrilátero tras conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024; ahora que saltó al profesional cree que tiene lo necesario para vencer a las mayores figuras de la actualidad en su división.

“Sabes, hay muchos peleadores jóvenes por ahí, pero el más probable ahora mismo es Marco Verde. Marco va a ser uno de los mejores peleadores emergentes de México”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 29 de marzo de 2025

–Julio César Chávez dirigirá clases de boxeo en México para luchar contra las drogas

–Zurdo Ramirez quiere enfrentarse contra David Benavídez