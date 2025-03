Light vs. 0%: ¿Son realmente saludables?

Con los altos índices de enfermedades como la diabetes y la obesidad, la industria alimentaria ha creado productos para disminuir el impacto de ciertos alimentos como los light y los 0%, pero ¿Cuál es la deferencia?, y ¿son realmente saludable?.

El auge de los por productos bajos en calorías comenzó en años 80, con una necesidad del mercado de productos que bajo en grasas y en 2,000,comenzó el boom de disminuir el azúcar, la sal o la grasa, según un trabajo publicado por Academia de Nutrición y Dietética de España.

Diferencias entre un producto light y uno “Zero”

A la hora de elegir un alimento, nos podemos inclinar por uno light o “Zero” por su aporte bajo en calorías, sin embargo, es importante tener en cuenta que son altamente procesados o procesados.

¿Cómo saber si un producto light?

La dietista-nutricionista y técnico de etiquetado de alimentación en ALDI España, Inés Farré, explica las características de los alimentos light basados el Reglamento 1924/2006 sobre las propiedades saludables de los alimentos.

“Los productos light se definen como alimentos a los que se ha reducido el contenido de uno o más nutrientes (grasas, azúcar, sal), como mínimo un 30 % del valor calórico en comparación con un producto similar de referencia”, agrega.

Un ejemplo de estos son alimentos que van desde las papas fritas light, kétchup light, galletas light y un sinfín de productos.

¿Cuáles son los alimentos 0%?

Mientras que los productos 0%, sin azúcar, alimentos, 0 calorías o “Zero” no tienen aporte energético.

“Se trata de aquellos alimentos y bebidas que se comercializan como versiones sin aporte energético, sin grasa, sin grasas saturadas, sin azúcares naturalmente presentes o añadidos, sin sodio/ sal naturalmente presentes o añadidos”, Farré.

Los productos 0 azúcares tienen en las etiquetas alimentarias que no tienen “aporte energético, sin grasa, sin grasas saturadas, sin azúcares, sin azúcares añadidos, sin sodio o sin sal, sin sodio o sin sal añadidos”.

El término 0% se emplea para productos con cantidades muy bajas o nulas azúcares, grasa. Para que un producto sea denominado 0% debe contener menos de 0,5 gramos de azúcar o grasa por 100 gramos o 100 mililitros.

¿Los productos 0% son saludables?

Los productos 0%, sin azúcar y los alimentos 0 calorías o “Zero” no tienen aporte energético. Crédito: Shutterstock

Para que un producto sea 0%, debe ser altamente procesado a los fines de retirar el azúcar, la grasa u otros componentes, por lo que son más saludables que la versión original, pero menos que alimentos de origen natural como los vegetales y frutas.

Es decir, los productos 0% son más saludables que alimentos con altos niveles de sodio, grasa y azúcares añadidos.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que un alimento por ser light no necesariamente es saludable, solo indica menos cantidad de grasa, azúcares o sodio, por ejemplo papas fritas light.

Mientras que los alimentos light o Zero con edulcorantes son una alternativa para quienes desean consumir menos azúcar; sin embargo, se puede caer en el error de consumir mayor cantidad de los mismos y terminar consumiendo productos sin aportes nutricionales.

Por otra parte, la leche desnatada y la semidesnatada, son productos mínimamente procesados a los que se le retira toda o una parte de la grasa.

Los alimentos naturales no tienen ningún tipo de clasificación light o Zero, ya que no son procesados. En este caso se deben consumir de acuerdo a los requerimientos nutricionales de cada persona.

Conocer la diferencias entre los tipos de alimentos que ofrecen menos aportes calóricos o de niveles de azúcar, es vital a la hora de toma de decisiones y organizar la alimentación, sobre todo si busca opciones salidables.

